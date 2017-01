Uskoro počinje Internacionalni festival "Sarajevska zima"

SARAJEVO - Pod motom "Svileni put umjetnosti" Internacionalni festival "Sarajevska zima" po 33. put otvara vrata umjetnicima, gostima i posjetiocima iz BiH i svijeta. Ceremonija svečanog otvaranja festivala biće održana 7. februara u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje će biti postavljena i izložba "Različitost, kreativnost i zajednica", što su ujedno i glavne krilatice ovogodišnjeg festivala.

Ibrahim Spahić, direktor "Sarajevske zime", napomenuo je da ovogodišnje izdanje festivala pod motom "Svileni put umjetnosti" otkriva sve bogatstvo kulturnih raznolikosti, kreativnosti i međusobne povezanosti zajednica umjetnika svijeta.

Gostovanje umjetnika ansambla "Glasovi iz Junana" je organizirano kao svojevrsna promocija "Svilenog puta umjetnosti".

"Ono što bismo istakli kao poseban program festivala je nastup svjetskog ansambla iz NR Kine, sa programom pod nazivom 'Glasovi iz Junana', koji će se održati 31. januara u Domu oružanih snaga BiH, s početkom u 19 časova. Ovaj jedinstveni kineski ansambl okuplja muzičare - pripadnike nacionalnih manjina koje žive u Junanu", rekao je Spahić.

On je dodao da je ovogodišnja tema festivala inspirisana prošlogodišnjom, koja je nosila naziv "Infinity".

"Suština bogatstva svijeta najbolje je definisana u određenju da je proizvodnja riže, soje, pšenice i ječma veće bogatstvo od sveg bogatstva svijeta", dodao je Spahić.

On je ovom prilikom podsjetio i na projekat "16+", koji "Sarajevska zima" realizuje u saradnji s Azijom i Amerikom.

"To je najinteresantniji euroazijski kulturni program i inspirativan je za umjetnike. Festival 'Sarajevska zima' preporučio ga je umjetnicima iz svih oblasti stvaralaštva za 2017. i dočekujemo umjetnike na 33. festivalu sa motom 'Svileni put umjetnosti'", istakao je on.

U samom programu festivala će, kako je najavljeno, učestvovati 1.500 umjetnika iz zemalja sa svih kontinenata svijeta.

A posjetioci će, između ostalog, imati priliku da 8. februara prisustvuju dodjeli nagrada "Srebrna pahuljica i sloboda", a samo dan kasnije Mila Melank će govoriti o Sarajevu, kao potencijalnoj kulturnoj prijestonici Evrope.

Ljubitelje klasičnog zvuka u Narodnom pozorištu Sarajevo 9. februara očekuje i koncert Sarajevske filharmonije.

Dan kasnije biće koncert koji već sada izaziva interesovanje javnosti, a nosi naziv "Once you are not a stranger", u kojem učestvuju Janis Brener & "Dancers" i Svjetlana Bukvić.

Kako je pojasnio Spahić, program se sastoji od pozorišnih predstava, koncerata, filmova, izložbi, panel diskusija, književnih večeri, arhitekture, videa, programa predstavljanja kulturne baštine i dječjih programa.

"Programi će se održavati ne samo u pozorištima, galerijama, muzejima i koncertnim dvoranama u gradu, nego i na olimpijskim planinama, kako tokom festivala tako i u toku ceremonije otvaranja i zatvaranja", naveo je Spahić.

Prisjećajući se početaka održavanja ovog festivala Spahić je napomenuo da je prva sezona "Sarajevske zime" realizovana od 21. decembra 1984. do 6. aprila 1985. godine.

"Za 31 godinu postojanja festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku 1.387 dana 'Sarajevske zime' izvedeno je više od 3.998 različitih predstava i izložbi, sa više od tri miliona posjetilaca. Festival se održava bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta", naveo je on. Ovogodišnje izdanje će trajati do 21. marta.

Izložba "Duša lutka"

Jedan od programa koji će zasigurno privući pažnju najmlađih je izložba "Duša lutka", koja će biti otvorena u galeriji "Roman Petrović" 7. februara. Na izložbi će biti predstavljeno oko 25 lutaka koje su nastale u periodu od 10 godina, počevši sa 2004. godinom i prvim lutkama za serijal "Šta ste danas uradili". Sve lutke su nastale kao plod autorskog i izvođačkog rada bračnog para Mirjane i Borisa Čistopoljskog, osim lika Barimbe koji je osmislio Dževad Hadžić, a Mirjana i Boris Čistopoljski izveli u dvije veličine.

Brojke