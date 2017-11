Žestoka borba za nagrade na "Kestenburgu"

BANJALUKA - Komedija situacije, improvizacije, uigranost mladih glumaca i teme koje tište njihovu generaciju, poput alkoholizma i nasilja, ukratko, obilježili su pretposljednje takmičarsko veče drugog izdanja Međunarodnog festivala studentskih pozorišta "Kestenburg".

U utorak naveče na banjalučkim scenama odigrano je ukupno pet predstava, a program je na Podrum sceni Banjalučkog studentskog pozorišta, u Gospodskoj ulici, otvorio Dramski studio "Dada" iz Čakovca u Hrvatskoj. Predstava iz Čakovca, koju su scenografi postavili u jedan disko-klub, rađena je prema motivima romana "Mi djeca sa stanice ZOO", a radoznaloj publici i više nego interesantna bila je, dobro poznata, tema o uništenju mladih života. Scenario za ovaj komad potpisuje Saška Rakef, a reditelj je Davor Doklaja, koji je rekao nešto više o samom radu na predstavi i o tome kako je došao na ideju da se, na sceni, bavi tinejdžerima koji su u trci za porocima izgubili istinske vrijednosti.

"Odluka je zapravo trajala jedno vrijeme. Prije nekih desetak godina sam planirao dramatizirati roman sa Saškom i njoj se svidjela ideja da radimo. To smo i započeli, ali smo ubrzo odustali jer je trebalo za takvu predstavu naći dobru ekipu, ekipu mladih glumaca koji mogu iznijeti malo teže i bolnije teme", kaže Doklaja.

Dodaje da su po pronalasku ekipe glumaca kakvu su tražili nastavili rad na dramatizaciji, te bili spremni da se uhvate u koštac s temom. Međutim, sama tema, u najkonkretnijem smislu tih riječi, više nije bila aktuelna.

"Napravili smo neku našu adapraciju i verziju tog romana. U romanu je pošast heroin i to je glavna tema cijele ispovijesti Kristine, a mi smo u razgovoru sa doktoricama opće i obiteljske medicine zapravo došli do spoznaje da heroin kod mladih danas više nije toliko popularan, i zbog mnogo faktora koji su na to uticali zaključili da je alkohol heroin dvadeset prvog stoljeća kod mladih", ispovijeda se Doklaja, tvrdeći da mladi u Hrvatskoj počinju piti već sa deset godina, a da se slabo šta preduzima protiv toga.

Ova predstava, kako tvrdi, neće probuditi svijest kod mladih, jer mladi znaju kako i gdje žive, ali svakako da može uticati na roditelje. Vaspitanje, kažu, u svom nedostatku, pored alkoholizma proizvodi i višak nasilja kod mladih osoba, a o ovoj drugoj temi progovorio je "Dis", pozorište mladih iz Banjaluke.

Predstavu "Sa one strane ulice", koja je zbog specifične koreografije okarakterisana i kao scenska fantazija, disovci su izveli na matičnoj sceni, u Domu omladine u Banjaluci.

"Nasilje je problem današnjice i problem našeg društva uopšteno, tako da i ova predstava u cjelini govori o nasilju. Mi smo pokušali da kažemo o tome iz nekog našeg aspekta iz kojeg vjerovatno niko i ne gleda i smatram da smo uspjeli u tome", rekao je Marko Bojić, petnaestogodišnji glumac iz ovog komada koji je postavio njegov godinu dana stariji kolega Milan Bogdanović.

Bogdanović kaže da je ekipa koju predvodi odlučila da ispriča nešto što se relativno često ponavlja u pozorištu, ali tvrdi da njihov uspjeh leži u tome što su radili na drugačiji način, a tome u prilog idu i tri nagrade za ovu relativno skoro postavljenu predstavu.

Disovci su nagrađeni u Mrkonjić Gradu, Kotor Varašu i Mostaru, a da pored njih ozbiljno pretenduje i za nagradu u Banjaluci, dokazao je "Dramski studio A" iz Beograda, koji je na Velikoj sceni nacionalnog teatra Republike Srpske izveo komad "Brand Cabaret". Komad je postavljen futuristički i govori o fiktivnom raspadu Evropske unije, te Srbiji koja se po svaku cijenu bori da se to ne desi, jer je bila na korak da uđe u tu zajednicu.

Režiju za ovu predstavu potpisuje Vladimir Cvejić, koji je uz Vladimira Đurđevića i koscenarista.

"Koren predstave je nastao 2007. u Akademskom pozorištu 'Branko Krsmanović' i predstava je samo na toj sceni igrana 75 puta, potom još 20-30 puta u različitim varijantama. Danas je igramo kao stend up komediju, jer ova je verzija nastala 2013. kada smo mi kao profesionalni deo dramske družine na sceni Kult teatra igrali i potom više puta gostovali, dok je sada obnovljena prosto za potrebe ovog festivala i u njoj igraju isključivo studenti glume", kazao je Cvejić, otkrivajući da dramska družina koju vodi nema stalnu postavku, te da nekolicina njih radi uvijek s različitim ljudima, odnosno aktuelnim studentima. Predstava koja broji najviše studenata glume, ali i onih koji to nisu, međutim, jeste "Zeus ex", čiji je devetnaestočlani ansambl svoje vještine pokazao na Velikoj sceni Dječijeg pozorišta Republike Srpske. Komad "Zeus ex" rađen je po motivima teksta "Bog" Vudija Alena, a na scenu Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra iz Niša postavio ga je režiser Miloš Cvetković.

"Meni se ovaj tekst učinio zabavnim kako bi se ljudi na sceni zaigrali. To je negde bio prioritet da se glumci na sceni osećaju lepo, a i da probamo da ispričamo jednu priču kroz koju bismo na jedan šaljiv način provukli neka ozbiljna pitanja, pa ko čuje čuje", zaključio je Cvetković.

Pored pomenutih, u utorak uveče izvedena je i "Oda radosti", Mostarskog teatra mladih, a sinoć, posljedenje takmičarske noći festivala, trebalo je da budu izvedene četiri predstave. Svečano zatvaranje drugog "Kestenburga" i proglašenje pobjednika u pet različitih selekcija, i kako se uvjerila banjalučka publika, žestokoj konkurenciji, biće održano danas u podne u banjalučkom Kulturnom centru Banski dvor.