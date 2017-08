"Zlatni kesten" češkom "Don Kihotu"

BANJALUKA - "Buđenje Don Kihota", Spektakl teatra iz Praga, pobjednička je predstava Zlatne selekcije drugog izdanja Međunarodnog festivala studentskih pozorišta "Kestenburg", jednoglasno je ocijenio stručni žiri.

Žiri Zlatne selekcije činili su: Sloboda Mićalović, Josip Pejaković, Goran Jokić, Milan Leper i Slobodan Bobar, a nagradu "Zlatni kesten", danas na svečanom zatvaranju festivala u Kulturnom centru Banski dvor, pobjednicima iz Češke Republike uručila je Biljana Ševa, predstavnik Sberbanke, jednog od sponzora ovogodišnjeg "Kestenburga".

"Nagrada se dodjeljuje za studiozan pristup, slojevitost glumačke igre, originalna rješenja i uvjerljivost, dosljedno preplitanje glumačkih rješenja, usaglašenih rediteljskih postupaka i efektnog scenskog pokreta", saopštio je žiri, a gostima iz srednje Evrope, pored glavne, pripala je i nagrada medijskog pokrovitelja festivala "Glasa Srpske".

U ime "Glasa" nagrađenima je nagradu uručila proslavljena srpska košarkašica Saša Čađo, koja je i otvorila festival, na kojem je banjalučka publika u osam dana imala priliku da pogleda čak 44 predstave.

Pored Zlatne, nagrađeni su i komadi iz još četiri selekcije i to Srebrne, Bronzane, Selekcije fakulteta i selekcije Drvo kestena.

Dobitnik "Srebrnog kestena" je Mostarski teatar mladih, sa predstavom "Biti ili ne biti, pitanje je sad", "bronzu" je osvojila predstava "I don’t care", ansambla "Piccola Compagnia Impertinent", iz Italije, dok je "Drvo kestena" dodijeljeno an-samblu Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš za predstavu "Mučenici".

"Plaketa kestena" za Selekciju fakulteta pripala je Aleksandaru Ristanoviću za monodramu "Sudnica", u produkciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci.

Uz zvanične, na ceremoniji svečanog zatvaranja drugog "Kestenburga" dodijeljene su i specijalne nagrade i to: specijalna nagrada za antiratnu poruku predstavi "Somewhere in nowhere" "Ayna Teatar", grupi iz iranskog grada Tabriz, potom specijalna nagrada za režiju predstave "Zoo" Davoru Dokleji iz Hrvatske; specijalna nagradu za kolektivnu igru Fakultetu dramskih umjetnosti iz Beograda, koji je izveo predstavu "Ne oklevaj, improvizuj"; specijalna nagradu za pedagoški rad Željku Mitroviću, profesoru Akademije umjetnosti Banjaluka, te specijalna na-gradu za pedagoški rad Srđanu Karanoviću, profesoru FDU iz Beograda.

Direkcija festivala odlučila je da glumac Nedav Shama iz Izraela dobije laskavu titulu najboljeg na festivalu, za ulogu u predstavi "Prima donna", a sve nagrađene u ime domaćina pozdravio je zamjenik gradonačelnika grada Banjaluke Srđan Amidžić, koji je i zvanično zatvorio festival.

Festival studentskih pozorišta "Kestenburg" održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika RS Milorada Dodika.