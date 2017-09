Britanski umjetnik Grejson Peri gostuje u Banjaluci: Posebno uzbuđenje zbog dolaska

BANJALUKA - Savremeni britanski umjetnik Grejson Peri doputovao je u Banjaluku povodom otvaranja njegove izložbe "Taština malih razlika", koja se može pogledati u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjaluci.

Umjetnik je povodom dolaska u grad na Vrbasu istakao da je posebno uzbuđen što se nalazi u Banjaluci i da mu je na svim putovanjima interesantno da upozna nove gradove i kulture.

"Moja velika strast je stvaranje umjetnosti koju svi mogu razumjeti. Moj cilj je da stvorim nešto što je blisko svim ljudima. Kada su me prvi put pitali sa Kanala 4 da napravim seriju, pitali su me o čemu želim da radim. Ja sam rekao da želim da uradim nešto o ukusu, a to je nešto što svi imaju", istakao je Peri.

Britanski umjetnik je dodao da se kao vizuelni umjetnik oduvijek pitao šta to određuje ukus i zašto ljudi biraju određenu odjeću, zavjese i slično.

"Tvoja biografija, nacionalnost, rasa i seksualnost može se odrediti po tome koje si zavjese kupio. To je veoma bitna stvar i zato sam fasciniran ukusom. Način na koji je ukus formiran u Velikoj Britaniji je vezan za klase. Ono što je moj cilj je da kada ljudi dođu na izložbu pomisle: 'Na ovo sam mislio oduvijek, ali mi niko to nije ranije rekao'", naglasio je Peri.

Umjetnik je istakao da svoju inspiraciju crpi iz djela drugih umjetnika, a ideju za rad na tapiserijama je dobio od legendarnog britanskog umjetnika Vilijema Hogarta.

"Kada posjećujem muzeje i vidim nešto što mi se sviđa, ja uvijek pomislim da treba da napravim nešto bolje. Počeo sam rad na tapiserijama crpeći inspiraciju iz Hogartovih djela 'Život razvratnika'", naveo je on.

Perijeva izložba "Taština malih razlika" se sastoji od šest monumentalnih tapiserija koje istražuju britansku fascinaciju stilom i klasnim razlikama. Tapiserije prate život izmišljenog lika Tima Rejkvela, od ranog djetinjstva, preko tinejdžerskih godina pa sve do njegove smrti u automobilskoj nereći. Tapiserije su bogate sadržajem, detaljima i bojom i prikazuju mnoge ekscentričnosti i jedinstvenosti koje se vezuju za život u Velikoj Britaniji. Kompozicija svake tapiserije podsjeća na djela rane renesanse i podstiče na umjetničko, ali i socio-političko istraživanje.

Globalna direktorka za izložbe "British Councila", koji u saradnji s MSU RS organizuje ovu postavku u Banjaluci, Džema Holington je istakla da Grejson Peri radi s tradicionalnim medijima crtežima, keramikom i tapiserijama, i koristeći ove metode on izdiže moderna društva i tjera posmatrača na drugačiji pogled na svijet.

Direktor "British Councila" u BiH Larisa Halilović je istakla da vlada veliko interesovanje za ovu izložbu i da je do sada preko 100.000 ljudi pogledalo ova djela.

Direktor MSU RS Sarita Vujković je istakla posebno zadovoljstvo što je Muzej savremene umjetnosti RS ugostio Grejsona Perija. Vujkovićeva je dodala da su izložbu podržali Ministarstvo prosvjete i kulture RS, grad Banjaluka, kompanija "M:tel", "Banjalučka pivara", "Metro medija" i Kulturni centar Banski dvor.