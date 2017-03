"Čas ronjenja" za ljubitelje umjetnosti

SARAJEVO - Druga podvodna izložba skulptura, koja je u organizaciji Kluba podvodnih aktivnosti "Explorer" u nedjelju otvorena na Olimpijskom bazenu Otoka u Sarajevu, pored toga što je privukla znatan broj posjetilaca, spojila je nekoliko naizgled nespojivih stvari.

Varenje sa podvodnim svijetom, zanatlijski otpad sa umjetošću, umjetnost sa sportom, sport sa kulturnom i ekološkom sviješću, sve to na jednom mjestu moglo je da vidi oko četrdesetak ljudi koji su prvi put zaronili sa punom ronilačkom opremom. Na ovu avanturu nagnali su ih radovi Zlatana Hamamdžića i Une Čardžić, koji su izloženi pod vodom, a kako je došlo do realizacije ove, za naše prostore u najmanju ruku neobične izložbe, za "Nezavisne" je govorio Senko Kulaš, predsjednik Kluba podvodnih aktivnosti "Explorer".

"Ideja se rodila prošle godine kada je u naš klub došao jedan mladić koji ima svoj auspuh servis. On se zove Zlatan Hamamdžić i tada je amaterski sklapao i vario figurice od šarafa, kuglica i raznog otpadnog materijala. Ubrzo nakon što je počeo roniti, došao je na ideju da bismo njegov rad mogli spustiti pod vodu i tako ljudima približiti ronjenje", kazao nam je Kulaš, pojašnjavajući kako je prošle godine došlo do prve, a ove godine i do druge podvodne izložbe skulptura.

Prošlogodišnja postavka, prema riječima Kulaša, nije imala veliki odziv, da bi na ovogodišnju došlo toliko ljudi da klub na čijem je čelu uveliko razmišlja da ovakve izložbe postanu tradicija.

"Ove godine imali smo goste ronioce iz cijele BiH i iz Hrvatske. Oko četrdeset ljudi koji nikada prije nisu ronili spustilo se u bazen sa našim instruktorima i sa našom ronilačkom opremom i smatram da kroz ovakve izložbe, kojih će sigurno biti još, ne samo da možemo mlade privući ronjenju, nego im probuditi kako ekološku, tako i kulturnu svijet", istakao je Kulaš, čija je glavna poruka mladima da pogledaju svijet drugim očima i da spoznaju da se ne baca sve u vodu, nego da se i od otpadaka može napraviti nešto lijepo.

Najveća atrakcija izložbe, rekao je Kulaš, bila je metalna sirena Zlatana Hamamdžića, prošle godine je to bila hobotnica istog autora, a za sljedeću godinu, dodao je predsjednik "Exlorera", konkurencija će zasigurno biti veća, jer će uslijediti javni poziv svim umjetnicima koji budu željeli da izlažu pod vodom.

Pored 40 metalnih skulptura Zlatana Hamamdžića i uredaka grafičke dizajnerke Une Čardžić, posjetioci druge podvodne izložbe mogli su da vide i fotografije članova Kluba za podvodne aktivnosti "Explorer".