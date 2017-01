Dejvid Edvards, umjetnik koji pravi najmanje violine na svijetu

Dejvid Edvards (76) je muzičar koji je nekada svirao violončelo u Škotskom Nacionalnom Orkestru, a koji je odlučio da promjeni karijeru i počne praviti minijaturne skulpture i namještaj, prvenstveno namjenjen za kućice za lutke.

Ubrzo nakon što je počeo sa svojom novom profesijom, David je primjetio ‘rupu na tržištu’ te odlučio da počne sa pravljenjem najmanje violine na svijetu, prenosi portal pixelizam.com.

David tvrdi da su njegove minijaturne violine najbolje i najdetaljnije na svijetu, a njegovu tvrdnju podržava i njegova svjetska slava. Violine pravi prema Stradivari modelu, a prodaje ih po cijeni koja se kreće oko 1.000 funti.

Umjetnik je do sada napravio preko 100 minijaturnih predmeta, a samo za jedan mu može biti potrebno dvije sedmice, pa čak i tri mjeseca.

"Mnogo mi je pomoglo to što sam bio muzičar", rekao je Edvards, te dodao "Muzičari imaju dosta koncentracije. Uživam u svom poslu, to je moj život. To je moja strast. Jako sam sretan što radim sam, jer mogu činiti tačno ono što ja želim."