Grejson Peri na otvaranju svoje izložbe u Banjaluci 7. septembra

Jedan od najpoznatijih britanskih savremenih umetnika Grejson Peri prisustvovaće otvaranju svoje izložbe "Taština malih razlika" 7. septembra u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banjaluci.

MSU RS i "British Council" ugostiće svjetski priznatog umjetnika, dobitnika Tarnerove nagrade, u okviru turneje njegove izložbe po Zapadnom Balkanu koja uključuje Novi Sad, Prištinu, Sarajevo, Banjaluku i Tiranu.

Banjaluka je jedini grad u okviru balkanske turneje koji će Peri posjetiti i tom prilikom će održati i predavanje u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski Dvor.

Nakon velikog uspeha "Nove religije" Dejmijana Hersta, ovom izložbom "British Council" nastavlja saradnju sa muzejima u regionu da bi predstavio najbolje od britanske savremene umjetnosti i kroz rad na pripremi i realizaciji projekta unaprijedio muzejske prakse i pospješio razmjenu iskustava balkanskih i britanskih stručnjaka.

Izložba "Taština malih razlika" sastoji se od šest monumentalnih tapiserija koje istražuju britansku fascinaciju stilom i klasnim razlikama.

Tom izložbom Grejson Peri istražuje vlastitu fascinaciju ukusom i klasama.

Tapiserije su nastajale istovremeno s dokumentarnom serijom britanske televizije Kanala 4 - "S Grejsonom Perijem neukus ni slučajno" (All in the Best Pošible Taste with Grayson Perry), koja je nagrađena prestižnom nagradom BAFTA, koje će tokom trajanja izložbe biti emitovane i na RTRS.

Peri je jedan od najpoznatijih britanskih savremenih umjetnika svoje generacije, a osim po svojim delima (keramika, skulpture, crteži, grafike i tapiserije), poznat je i po nekonvencionalnom rodnom identitetu i ekscentričnom, ženskom alter egu Kler.

Dobitnik prestižne Tarnerove nagrade za 2003. godinu, koristi iskustva narodne umjetnosti i tradicionalnih zanata u realizaciji izrazito dekorativnih radova intimističke sadržine, narušavajući često elitističke podele unutar akademske umjetničke scene i čineći je otvorenijom za eksperimente.

Tapiserije, koje čine postavku "Taština malih razlika", dio su kolekcije "British Council"-a i "Arts Council"-a kojom upravlja londonski "Southbank centar".

Izložba je poklon umetnika i galerije "Victoria Miro", a realizuje se uz podršku britanske televizije "Kanal 4", organizacije "Art Fund", fondacije "Sfumato" i kompanije "Alix Partners".

Britanski likovni umjetnik Grejson Peri kroz tradicionalne medije tapiserije, keramike i gravure istražuje svoju fascinaciju savremenim društvenim pitanjima i često provokativne teme religije, pola, roda, politike, klase i identiteta.

Peri je 2003. godine osvojio nagradu Turner, najprestižniju britansku nagradu u oblasti savremene likovne umjetnosti. Nagradu je primio obučen kao žena, njegov alter ego Claire, da bi i tako izrazio svoj interes za identitet, inače vrlo očit u njegovoj umjetnosti. Otada postaje figura omiljena i popularna te, uz svoju likovnu djelatnost, vodi televizijske i radijske programe, otvoreno i iskreno diskutujući o vrijednosti umjetnosti u savremenom društvu.