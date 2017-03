Izložba "Genijalni diletanti" postavljena u NUB RS u Banjaluci

BANJALUKA - Korijeni na kojima počiva muzika savremene Njemačke ovih dana mogu se uočiti kroz izložbu "Genijalni diletanti", koja je postavljena u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS (NUB RS) u Banjaluci, a koja je posvećena njemačkoj supkulturi osamdesetih godina prošlog vijeka.

Postavka je rezultat ideje o interdisciplinarnoj izložbi, koja povezuje muziku, ples i film Njemačke u vrijeme atmosfere promjene svijeta i borbe protiv vladajućeg sistema.

Charlotte Hermelink, direktorica Goethe Instituta u BiH, na čiju je inicijativu ova izložba i organizovana, pojasnila je da se ime "Genijalni diletanti" pojavljuje osamdesetih godina na sceni, kao i da dolazi iz jednog koncepta koji je obilježavan sakupljanjem bendova koji su nastupali u to vrijeme.

"To nisu bili profesionalni muzičari. Oni su svirali na raznim instrumentima, koristili su i šlauf za vrt, samo da se stvara neki zvuk", pojasnila je Hermelinkova.

U to vrijeme svojim glasnim protestom i ciljanom provokacijom međunarodnu pažnju i priznanje stekla je alternativna umjetnička scena.

"Mnogi su iz Zapadne Njemačke bježali u Berlin kako bi izbjegli služenje vojnog roka, kako bi plaćali manju kiriju i ostvarili jeftiniji život, a sve uz kreiranje muzike i drugih vrsta umjetnosti", ispričala je ona.

Pojasnila je da je kustoskinja izložbe htjela da u obzir uzme najpoznatije bendove tog doba i posao joj nije bio nimalo lak.

"Mislim da je najvažnija poruka ove izložbe da je supkultura ono što pokreće društvo i ona je možda najvažniji zvaničnik institucionalne umjetnosti jer ona čini društvo živahnim", smatra direktorica Goethe Instituta u BiH.

Šetajući kroz bogatu i zanimljivu izložbu koja je popunila hol NUB RS možete uočiti priče o sedam bendova, fotografije, video-uratke, filmove, a možete poslušati i primjere njihove muzike. Tu su i ploče ne samo ključnih sedam bendova, nego i drugih predstavnika tog vremena.

Ovi bendovi su samostalno dizajnirali omote ploča, sami su organizovali koncerte, čime su pokušali biti sami svoji menadžeri kako bi se izdigli iznad sistema.

Hemerlinkova je istakla da zna bendove koji su na sličan način podizali bunt i stvarali muziku tih godina u BiH, pa vjeruje da će posjetiocima biti zanimljivo da povuku paralelu.

Upravo o toj paraleli govorila je i Ljilja Petrović-Zečić, direktorica NUB RS, koja je istakla da su osamdesete u zemljama bivše Jugoslavije bile zlatne kada je muzika u pitanju.

"I to je ta muzika koja je imala društveno angažovane tekstove i javlja se novi talas u Beogradu i Zagrebu, predvođen EKV-om, a u Sarajevu nastaje odgovor na to sve sa 'New Primitivesima', 'Nadrealistima'", kazala je ona, dodajući da je supkultura u njemačkoj osamdesetih godina takođe bila osvježenje.

"Tih godina je u Njemačkoj podignut Berlinski zid i upravo Berlin postaje središte umjetnosti i kulture, gdje dolaze Igi Pop i Nik Kejv. Ova izložba pokazuje i modu, dizajn i muziku tog perioda", ispričala je Petrović-Zečićeva.

Napomenula je da saradnja sa Goethe Institutom postoji već 17 godina, od kada je otvorena i čitaonica "Tomas Man" pri NUB RS.

Zainteresovani posjetioci izložbu mogu pogledati do 18. marta.