Izložba "Na svome mjestu stajati" otvorena u Banjaluci

BANJALUKA - U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci večeras je otvorena izložba "Na svome mjestu stajati", vajara Radoša Antonijevića.

Antonijević je rekao da koncept izložbe istražuje sudbinu čovjeka kao pojedinca u odnosu na složene istorijske, nacionalne, religijske, političke, kulturne, ideološke i mnoge druge uticaje koji ga formiraju i određuju.

On je istakao da je izložba priča o upornoj potrazi čovjeka da nađe svoje mjesto u situaciji kada se to čini skoro nemoguće, budući da "nas život stalno tjera da se krećemo, pomjeramo do sudnjeg časa".

"Izložba ima dva toka, jedan koji prikazuje moje skulpturne radove u posljednjih 10 godina koji su povezani u priču o životnim tranzicijama i o migracijama u mnogo širem kontekstu", naveo je Antonijević.

On je dodao da je centralni motiv izložbe "Na svome mjestu stajati" postavka tri šatora koji predstavljaju tri planine - Sinaj, Olimp i Ararat.

Antonijević je rekao da je na izložbi prikazana i instalacija groblja prikazanog sandučićima prve pomoći, čime je predstavljena tranzicija ljudskog života do smrti.

Kustos izložbe Mladen Banjac rekao je da su u ovoj izložbi suprotstavljeni dijametralno suprotni polovi, koji su na prvi pogled nepovezivi, ali su u jednoj priči.

"To se vidi na instalaciji groblja, što asocira na smrt, na kraj života ili na početak novog. To je predstavljeno kutijama za prvu pomoć koje bi trebalo da spriječe da dođemo do kraja života", kaže Banjac.

Izložbi su prisustvovali pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Tanja Đaković, generalni konzul Srbije u Banjaluci Vladimir Nikolić, predstavnici Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, radnici iz oblasti kulture.