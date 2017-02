Izložba "Spavaća soba mojih roditelja" Mladena Miljanovića otvorena u MSU RS

BANJALUKA - Nakon što je Edelbert Kob, istoričar umjetnosti i dugogodišnji direktor Mumok muzeja u Beču, gdje je Mladen Miljanović svojevremeno izlagao, svečano otvorio izložbu ovog banjalučkog umjetnika "Spavaća soba mojih roditelja", u četvrtak uveče u Muzeju savremene umjetnosti (MSU RS) uslijedio je dvočasovni performans "Počasna straža". Performans je podrazumijevao da dok s otvaranja izložbe ne izađe i posljednji posjetilac Mladen Miljanović vojnički stoji "na braniku" svoje umjetnosti i različitim akcentima glasno izgovara "mirno!". Miljanović, umjetnik i univerzitetski profesor, stoga još jednom nas je podsjetio na doba kada je služio u Školi za rezervne oficire koja se nalazila u kampusu, gdje je danas smještena Akademija umjetnosti u Banjaluci.

"Performans je, inače, u Mladenovom radu prisutan već nekoliko godina i njim je započinjao mnoge izložbe. Kad ga mi gledamo, mislimo da dolazi na početku jer, evo, njim se otvara izložba, ali on zapravo dolazi na kraju. Mladen time zaokružuje cijelu ideju izložbe", kazala je za "Nezavisne" prilikom izvedbe performansa Sarita Vujković, direktorica MSU RS i kustos izložbe. Inače, ovo je prva samostalna izložba radova Mladena Miljanovića koja je premijerno izložena u Banjaluci, jer do sada je domaća publika Miljanovićeve radove gledala tek nakon publike iz Venecije, Njujorka, Beča. Iako je ovdašnjoj publici odavno poznato, kako je u inostranstvu shvaćen rad Mladena Miljanovića podsjetio nas je Edelbert Kob.

"Mladenovu umjetnost treba shvatati ozbiljno, i to veoma ozbiljno. Mladen isto tako i publiku shvata ozbiljno jer on publici daje mogućnost da samostalno razmišlja. Vidjeti, osjećati i suosjećati - to je samo mali dio onoga što on pruža i zbog toga ovdje se ne može samo gledati i čitati, nego i studirati ono što je izloženo", poručio je istoričar umjetnosti iz Beča mnogobrojnoj publici koju su dočekali radovi Mladena Miljanovića podijeljeni u dvije cjeline. "Spavaća soba mojih roditelja" tako iz prve cjeline, gdje dominiraju slika, tekst i zvuk, otkrila nam je intimu, djetinjstvo, kao i to na koji način umjetnik razmišlja o identitetu. U drugom dijelu izložbe, koji govori o društvenim i globalnim problemima, pak, posjetioci su mogli da spoznaju kako je "filozofija put koji srž misli povjerava uvjetu umjetnosti" ili kako "umjetnost danas mora napustiti oblik objektivnosti". Ako se pitamo šta je Mladen Miljanović htio kazati ovom izložbom, odgovor bi se vjerovatno krio u onome: šta je umjetnik koristio da iskaže rečeno, a to je - sve. Miljanović, naime, sa publikom komunicira svim što je u njegovom okruženju. To može biti najsitniji detalj iz sobe njegovih roditelja poput crkvenog kalendara, ali i mermerna ploča sa slikom cvijeta koja viri iz saksije.

"Ova izložba govori o intimi, o porodici, prije svega o ljubavi koju svi mi osjetimo kada se sjetimo naših roditelja. Iz te intime Mladen izlazi u priču o Bosni, o našim problemima, o političkim tokovima u kojima svi mi živimo i polako se okreće ka onim problemima koji se tiču nekih globalnih i važnih pitanja kao što su emigracije, teroristički napadi i sve ka onom što danas predstavlja našu realnost", kazala je kustoskinja izložbe, podsjećajući da je centralni dio iste idilična foto-tapeta. Upravo iz tog nesuđenog dekorativnog objekta roditeljske spavaće sobe, kazala je Vujkovićeva, razvila se ideja objedinjujućih tematskih cjelina medijski profilisanih kroz performans, procese istraživanja, prostorne instalacije, konceptualne refleksije na ključne repere iz istorije umjetnosti.

Pored dr Sarite Vujković i Edelberta Koba, na otvaranju izložbe pričao je i Milan Mataruga, rektor Univerziteta u Banjaluci, zahvalivši Mladenu Miljanoviću što je kao profesor banjalučke Akademije umjetnosti našu akademsku zajednicu do sada pozitivno predstavljao u svijetu.

"Ako biste me pitali da u jednoj rečenici opišem ono što Mladen Miljanović radi, onda bih ja rekao - spaja nemoguće. Spaja san i javu, ruralno i urbano, lokalno i globalno, moguće sa nemogućim, te stvarno sa nerealnim i uvijek se nalazi negdje između toga, prikazujući nam to na specifičan način", zaključio je Mataruga priču o izložbi koja će biti otvorena u MSU RS do 10. aprila tekuće godine.