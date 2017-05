Izložba o Nikoli Tesli pred Moskovljanima

MOSKVA - Teslin trasnformator i modeli dva njegova indukciona motora, kao i fotografije i naučnikove beleške i proračuni dio su izložbe “NikolaTesla - duh, delo, vizija”, koja je danas otvorena u Moskvi, u okviru manifestacije Dani Beograda u ruskoj prijestonici.

Riječ je o postavci Muzeja “Nikola Tesla” iz Beograda specijalno osmišljenoj za ovu priliku, na ruskom jeziku, kako bi Moskvovljani naučili sve o životu i radu našeg slavnog naučnika.

Izložbu u Kulturnom centru “Zil”, kojom je započeo drugi dan manifestacije koji je posvećen kulturi i tradiciji, otvorili su gradska sekretarka za kulturu Ivona Jevtić i zamjenik šefa Departmana za međunarodne odnose u Vladi Moskve Ilja Kuzmin Nikolajevič.

“Ovo je jedinstvena prilika da Moskovljani pogledaju brojne izume, predmete i dokumentaciju Nikole Tesle, koja je zaista nesvakidašnja”, poručila je Jevtić otvarajući izložbu, kojoj je prisustvovao i ambasador Srbije u Rusiji Slavenko Terzić.

Kako je rekla, velika je privilegija što se Muzej Nikole Tesle i cjelokupna njegova zaostavština nalaze baš u Beogradu i što možemo da je predstavimo cijelom svijetu.

“Čitava njegova zaostavština je praktično u Krunskoj ulici u Beogradu i jedinstvena je prilika da je pokažzemo danas ovdje u Moskvi”, rekla je Jevtić.

Ona je istakla da je čast Beograda što danas kroz izložbu predstavlja žiotv i rad jednog naučnika za kojeg se može reći da je među onima koji su kreirali modreni svijet.

“Ovde ćete, kroz četiri celine, videti životni put i prelomne trenutke u njegovom ličnom životu, ali i istorijskom trenutku u kojem je živio, kao i njegove izume kojima je doprineo napretku čovečnastva”, rekla je Jevtić.

Predstavnik Vlade Moskve Ilja Kuzmin kazao je da je Tesla jedan od najvećih naučnika i pronalazača 20. vijeka i zahvalio gradu Beogradu što je omogućio da i Moskovljani pogledaju izložbu posvećenu upravo njemu i upoznaju se sa njegovim životom i radom.

“Beorgad i Srbija su strateški partneri Moskve i Rusije, a dokaz za to je i potpisivanje Sporazuma o nastavku saradnje do 2020. godine. To je veoma ozbiljan program i mi nameravano potpuno da ga ispunimo i dalje razvijamo naše strateško partnerstvo”, rekao je Kuzmin.

Navodeći da je Beograd za dane tokom koji se predstavlja u Rusiji pripremio bogat kulturni program, Kuzmin je izrazio nadu da će Moskvoljani i gosti njihovog grada kroz taj program doživjeti sve lijepo što Beograd nudi.

Ivona Jevtić je u ime muzeja i grada Beograda poklonila domaćinima vrijednu, rijetku umjetničku knjigu u kojoj su sabrane prepiske Nikole Tesle sa brojnim naučnicima.

Pored transformatora i modela indukcionih motora, na izložbi se mogu vidjeti makete Teslinih laboratorija, ali i naučnikove bilješke, proračuni, pašos, uverenje o položenoj maturi, kao i časopisi “Time” iz jula 1931. godine i “Elektical experimenter” iz februara 1919. godine, na čijim se naslovnih stranama nalazio upravo naš slavni naučnik.

Dani Beograda u Moskvu, počeli su juče poslvonim forumom privrednika dvije zemlje, i završavaju se sutra sportskim danom.

Današnji, kulturni dan nastavlja se izložbom fotografija Beograda u centru Moskve, otvaranjem Beogradskog kutka u kojem će biti predstavljeni tradicionalni zanati, duh Skadarlije, a završava se projekcijom filma Emria Kustirice “Na mlečnom putu”.