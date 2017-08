Magija satkana od običnih stvari

Kristina Makeeva je fotografkinja iz Rusije, koja iz običnog stvara neobično. Fotografije su joj veličanstvene, a vjerovatno se tako osjećaju i žene koje fotografiše.

Kaže da na svojim putovanjima zajedno s pomoćnicima i prijateljima pokušava što bolje uskladiti haljine modela s bojom krajolika.

"Za mene nema ništa ljepše od zapetljane tkanine koja vijori na vjetru koji je stvorila djevojka kada je trcčala. Ovo je čarobno", izjavila je Makeeva za portal Bored Panda.

Počela je raditi u fotošopu u 14. godini, a tek dvije godine kasnije je počela i sama da snima neobične fotografije.

"Samo to što sam prvo počela da radim u fotošopu, a tek kasnije počela i sama da snimam je na neki način odredilo moj stil - šta god da snimim, sliku uvijek obradim u Graphic Editoru", kaže ona.

Govoreći o inspiraciji, kaže da je njena mašta ta koja dominira. "Svi moji radovi su zapravo slika mog unutrašnjeg svijeta, koji se sastoji od bezbroj bajki koje sam pročitala", objašnjava Makeeva i dodaje: "Jednostavne, magične stvari... to su predmeti koji su bliski mom srcu, koji ne koštaju puno, a opet nemaju cijenu. Što više običnih, svakodnevnih stvari pretvorim u magiju, to me čini srećnijom osobom. Kamera je sjajna stvar, sjajno sredstvo jer nas tjera da svijet vidimo na drugačiji način nego što bismo to inače uradili."

Jedna od najpoznatijih njenih serija fotografija jeste ona o Moskvi tokom zime, gdje Moskva izgleda poput bajke.

Ona se tu fokusirala na ikone ovog grada poput Boljšoj teatra, Crvenog trga, te hram Vasilija Blaženog. Ova rođena Moskovljanka je željela da na ovaj način oda priznanje ljepoti svog grada.

"Moskovske zime su hladne, ali ja ih volim, to je za mene najljepši dio godine. Naš grad je u tom periodu svečano ukrašen, pa su tako moskovske noći nešto prelijepo što sam željela da ovjekovječim", kazala je ona.

Pored moskovske serije, neke od svojih najljepših fotografija je snimila na Bajkalskom jezeru, ali i u Kapadokiji.

Inače, Makeeva je izuzetno popularna na društvenim mrežama, pa tako samo na Instragamu ima više od 178.000 pratilaca.