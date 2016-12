Mile Mićić ispunio cilj: Svaki dan crtao po jedan crtež

Izazov mladog umjetnika Mile Mićića (25) iz Mrkonjić Grada, da 365 dana svakodnevno crta po jedan crtež, završen je u oktobru, a ovi crteži ugledaće svjetlost dana na izložbi 30. decembra u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci.

Mićić je završio arhitekturu u Banjaluci i uvijek je volio da crta, a ovako neobična ideja sinula mu je jer zbog posla koji je tada radio, nije mogao naći dovoljno vremena za crtanje koje je na taj način želio usavršiti.

Iako je, kako kaže, bilo dana kada nije bio raspoložen za crtanje, nije želio odustati pa je tokom godine svuda nosio laptop uz pomoć kojeg je crtao na digitalnoj tabli, a zbog kvara neko vrijeme crtao je rapidografom, kako bi postavljeni izazov uspješno okončao.

Na crtežima je uglavnom prikazivao svoja osjećanja i ono što mu se taj dan dešavalo, a radove je objavljivao na Facebook stranici "Čupkavi problemi".

Svi radovi su lične prirode, nastali su u skladu sa unutrašnjim stanjem bića.

"Prijatelj me nagovorio da napravim Facebook stranicu, koja je za kratko vrijeme okupila mnogo ljudi koji su mi svojim skromnim donacijama pomogli realizaciju izložbe", priča Mićić.

Objasnio je da je termin "Čupkavi problemi" nastao spontano, jer je još u školi volio da šara po sveskama gdje je "smajlićima" docrtavao kosu i tako dobio "čupkavog smajlija".

"Tako nekako došao sam do termina 'HairyProblems', što sam sebi bukvalno preveo na 'Čupkave probleme' i to je moja stranica na kojoj objavljujem radove", dodaje Mićić.

Pored crtanja, trenira borilačke vještine, glumi u DIS pozorištu, svira tri muzička instrumenta i piše poeziju.

Ljudi koji se bave digitalnom umjetnošću, kako kaže ovaj svestrani mladić, uglavnom su samouki poput njega.

Želja mu je da realizuje svoju ilustrovanu novelu pod nazivom "U šumi", koju je radio kao diplomski rad.

"To je priča o tri junaka koji su zalutali u zemlju koja u prenesenom značenju predstavlja BiH i njen narod. Radnja je smještena u fantazijski scenario, praćen našom starom arhitekturom, tradicionalnom nošnjom i elementima slovenske mitologije. To je jedan fantastičan scenario, ima mnogo materijala. To mi je životni projekat na kojem polako radim, jer još nisam siguran u kojoj formi ću to realizovati", dodaje on.

Pored toga, Mićić je nacrtao dva crtana filma, čija će premijera biti na njegovoj izložbi.

Uživa u putovanjima, a za desetak godina posjetiće Holivud. Pored ovoga, planira otputovati u Južnu Ameriku, ali i Egipat, čije ga građevine privlače.

Želja mu je da master nastavi u Novom Sadu i da jednog dana otvori umjetnički studio u kojem bi besplatno podučavao mlade ljude i pružao podršku onima koji su talentovani.

Na "Čupkavoj izložbi" svih 365 radova

"Čupkava izložba", autora Mile Mićića, na kojoj će biti izloženo svih 365 crteža, biće postavljena 30. decembra, od 18 časova, u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci.

Na izložbi će premijerno biti prikazan crtani film ovog autora u trajanju od jednog minuta.

"Biće organizovana i nagradna igra u kojoj će posjetioci izvlačiti kartice i tako steći mogućnost da osvoje simbolične nagrade", rekao je Mićić.