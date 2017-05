Moderni Radovan za moderno doba

BANJALUKA - Reinkarnacija jedne od omiljenih predstava ikad na našim prostorima "Radovana III" oživjela je u nedjelju veče u vidu "Radovana II/" u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci.

Komad je rađen po tekstu Dušana Kovačevića i u režiji Nikole - Kolje Pejakovića i paradigma je našeg vremena.

Prva pomisao na čuvenu predstavu "Radovan III" uvijek je Zoran Radmilović, a kada se Ljubiša Savanović kao Radovan na sceni pojavi sa peškirom oko vrata prestaje pomisao na bilo kakvu sličnost sa čuvenom predstavom, s kojom je vjerovatno većina publike i došla.

Ovaj Radovan, kako reditelj Pejaković navodi, je Radovan 21. vijeka, tačno sve ono što možemo vidjeti u današnjem društvu i zato je i sama predstava drugačija, savremenija i prije svega lokalizovana je.

"On je svečovjek, natčovjek, car primitivnog plemena. Radovan je naša prljava savjest, naše drugo, demonsko ja, on je sve ono loše u nama. Kovačevićev Radovan III je, po nama, morao da dobije svoj nastavak, svog Radovana IV. Naš, krajiški Radovan je nekako veći - radovan (Pravi si radovan! Ti, radovane jedan!) od samog Radovana", kazao je Pejaković.

Dodao je da smo mi preko Drine sve ono najgore i najbolje što Srbi mogu da ponude i, shodno tome, i mi svog Radovana za trku imamo.

Radovan s Manjače je Radovan 21. vijeka: bahat, nadmen, glup, prizeman i prevrtljiv, i sve to na kub.

Ni ovdje on ne može bez svoje Rumenke, koju tumači Nikolina Friganović, kao ni Stanislave (Aleksandra Spasojević), ne Stanislava, koje mu pomažu da "razbije četvrti zid".

Pejaković je naveo da je oko nas puno radovana: imamo ih od politike do estrade, i svaki je sve bolji i bolji, sve veći i veći.

"Kod nas su radovani u modi, oni vode državu, imaju pare, moć. Ima samo jedna stvar na koju ne mogu da utiču, a to su Božji zakoni, duhovni zakoni, i to će ih kad-tad skršiti i završiće u blatu istorije", istakao je on.

I ova predstava pred publiku donosi i neke nove replike vrijedne pamćenja i prepričavanja, drugačije likove poznatih imena. A, pored Radovana, Rumenke, Stanislave, tu su i Georgina, koju igra Nataša Ivančević, Katica, koju tumači Anja Ilić, i Jelenko Vilotić (Aleksandar Runjić).

Na kraju, kako i Pejaković kaže, ovaj tekst adaptacije je svojevrstan omaž i Dušku i Zoranu, onima koji su detektovali, pronašli, prokljuvili da je među nama radovan. Da je on u svakom od nas.