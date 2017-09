Najbolji svjetski muzeji: 'Metropolitan' i dalje bez konkurencije

NJUJORK - Istraživanje koje je sproveo "TripAdvisor", američki turistički internetski portal, otkrilo je koji su to najbolji svjetski muzeji.

Do imena najboljih došli su na osnovu podataka o njihovoj posjećenosti. Prvo mjesto već treću godinu zaredom zauzima "Metropolitan Museum of Art" na Menhetnu. Muzej osnovan 1870. godine, i ove godine je najposjećeniji zahvaljujući svojoj nevjerovatnoj kolekciji, gdje neke umjetnine datiraju i od prije nekoliko hiljada godina. Ipak, ovo nije jedini uspjeh njujorških muzeja. Drugi najposjećeniji na svijetu nalazi se takođe u Njujorku. Riječ je o "National WWII Museumu", dok treće mjesto zauzima "Musee d'Orsay" u Parizu.

Među muzejima koji su ušli u top 10 su "The Art Institute of Chicago", njujorški "The National 9/11 Memorial & Museum" i "National Museum of Anthropology" (Museo Nacional de Antropologia) u Meksiko Sitiju.

Na 10. mjestu je londonski "V&A" koji je preuzeo primat od "British Museuma", koji je prošle godine bio najbolje rangiran u Velikoj Britaniji. Ono što je zanimljivo jeste da je slavni "Musee du Louvre" zauzeo tek 13. mjesto, a "Van Gogh Museum" tek 17.

Ono što je zanimljivo za ovogodišnje istraživanje jeste da je čak pet britanskih muzeja ušlo u prvih 25.

"I ove godine se pokazalo da Velika Britanija ima najviše posjećenih muzeja od svih ostalih evropskih zemalja", izjavila je Hejli Koleman, portparol "TripAdvisor", koja je dodala: "To samo dodatno govori koliko je Velika Britanija posjećena i koliko turista putuje upravo tamo."

Plasman muzeja "V&A " u prvih 10 iznenadio je mnoge, zbog čega su u muzeju prezadovoljni ovogodišnjim rezultatima.

"Moram priznati da smo počastvovani činjenicom da je 'V&A' najposjećeniji britanski muzej, to je priznanje koje laska", rekao je Tim Riv, zamjenik direktora muzeja "V&A".

Dodao je da je ovo bila jedna zaista uzbudljiva godina za njihov muzej, te da su imali inovativne i izuzetno posjećene izložbe.

"Tokom ljeta muzej je bio konstantno pun posjetilaca i turista", kazao je Riv.