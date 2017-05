Njemačkoj Zlatni lav 57. Bijenala u Veneciji

VENECIJA - Međunarodna izložba savremene umjetnosti, 57. po redu, danas je svečano otvaorena u Veneciji i tom prilikom su dodjeljene nagrade, a Zlatni lav za najbolje nacionalno predstavljanje pripalo je Njemačkoj.

Žiri u sastavu: Manuel J. Borha-Vilel (predsjednik) iz Španije, Frančeska Alfano Miglieti (Italija), Ejmi Čeng (Tajvan), Ntone Eđabe (Kamerun) i Mark Godfri (Velika Britanija) nagradio je Paviljon Njemačke Zlatnim lavom "za moćnu i uznemiravajuću instalaciju koja pokreće urgentna pitanja o aktuelnom trenutku".



Izložba Ane Imhof, prema ocjeni žirija, gura posmatrače u stanje anksiznosti, originalni je odgovor na arhitekturu paviljona i karakteriše je precizno osmišljeni objekti, slike, tijela i zvuk.



Imhof kombinuje slike, skulpture, instalaciju i performans i suprostavlja se brutalnosti našeg vremena teškim realizmom, što je prethodnih dana privuklo veliku pažnju posetilaca Bijenala, te se za ulazak u njemački paviljon čekalo i više od sat vremena.



Specijalno priznanje žiri je dodjelio Brazilu i postavci Sintije Marsel za instalaciju "koja stvara zagonetan i neuravnotežen prostor u kome se ne možemo osjećati sigurno".



"Struktura instalacije i video rad koji je Marsel uradila u saradnji sa filmskim stvaraocem Tiagom Matom Maćadom ukazuje na zabrinutost savremenog brazilskog društva", navedeno je u obrazloženju žirija.



Zlatni lav za najboljeg umjetnika na 57. Međunarodnoj izložbi savremene umjetnosti "Viva Arte Viva" pripao je Francu Erhardu Volteru (1939, Njemačka), za rad koji "objedinjuje oblike, boje, materijale, skulpturu, performans i podstiče posmatrača da se uključi u izložbu".



Žiri je nagradio Voltera za radiklani i kompleksni opus koji ima uticaj i na današnje vrijeme i predlaže način života u tranziciji.



Volter se smatra jednim od najradikalnijih umjetnika druge polovine 20. vijeka koji je prepoznao šivenje kao inovativan način izražavanja, drugačiji od tradioninalnih umjetničkih tehnika od kojih je želio da pobegne, a svojim djelima i dalje vrši snažan uticaj na mlade umjetnike.



Na Bijenalu je izložio tri rada iz serije "Wallformation", nastale u periodu između 1983. i 1986. godine i izbor iz projekta "Schreitsockel" iz 1975.



Njegove zidne instalacije predstavljaju nešto između slike i skulpture i pozivaju posmatrača da uđe u sam rad kako bi ga komletirao, ali onoga trenutka kada postane dio tog umetničkog rada, pojedinac ne može vidjeti djelo u celini, a pritom posmatraču je prepušteno da sam otkrije primjenu umjetnikovog rada čime Volter zapravo insistira na aktiviranje mašte publike.



Srebrni lav za mladog umjetnika koji obećava dodeljen je Hasanu Kanu (1975), rođenom u Velikoj Britaniji, a koji živi u Kairu i smatra se pionirom egipatske andergraund scene.



Kan je ušao u svijet umjetnosti video radovima i performansima u kojima kombinuje pisanje, muziku i film, a žiri Bijenala je prepoznao poseban i intiman odnos koji njegovo djelo uspostavlja sa posmatračem, upućujući ga na vezu između glasa, zvuka i horizonta.



"Njegova ''Composition for a Public Park'' stvara trodimenzionalno iskustvo koje lijepo prepliće političko i poetsko", ocjenio je žiri.



Žiri je odlučio da dodjeli i dva posebna priznanja - njujorškom umjetniku Čarlsu Atlasu (1949) i Petritu Halilaju (1986), porijeklom sa Kosova, koji živi i radi na relaciji Bozolo - Berlin - Priština.



U obrazloženju je navedeno da je Atlas nagrađen za dva video rada velike vizuelne raskoši i sofisticirane montaže u kojima su slike spojene sa riječima i pokreću pitanja surovosti, frustracije, seksualnosti i klase, a Halilaj za maštovite intervencije u arhitekturi Arsenala i Centralnog paviljona kojima stvara vezu između istorije Kosova i sjećanja iz djetinjstva.



Ranije je Odbor Bijenala na čelu sa direktorom manifestacije Paolom Baratom, a na prijedlog kustoskinje Bijenala Kristin Masel, dodjelio Zlatnog lava za životno djelo Kerol Šniman (1939, SAD) uz ocijenu da je riječ o jednoj od najznačajnijih ličnosti kada je u pitanju razvoj performansa i umjetnosti tijela, pioniru feminuistkičkog performansa ranih šezdestih godina.



Bijenale, koji ovogodišnjom temom "Viva Arte Viva" slavi umjetnost i umjetnike, trajaće do 26. novembra i obuhvata 86 nacionalnih postavki, a po pozivu kustoskinje Masel izlaže 120 umjetnika iz 51 zemlje, njih 103 prvi put.



Prvi put učestvuju tri zemlje Antigva i Barbuda, Kiribati i Nigerija.



Zanimljivo je, na primjer, da albansku postavku u Arsenalima čini rad Leonarda Chilafija koji je imala priliku da vidi publika 55. Oktobarskog salona, a kustoskinja albanske izložbe Vanesa Džon Miler je bila i kustos Oktobarskog salona 2014. godine.



Trejsi Mofat je izlagala na prošlogodišnjem Oktobarskom salonu, a u Veneciji svojim dijelom predstavlja Australiju u Ðardinima.



Među pozvanim umetnicima je i albanski premijer Edi Rama - cio zid Centralnog paviljona prekriven je bijelim tapetama sa printovima njegovih djela, koje je danski umjetnik Olafur Eliason, takođe učesnik 57. Bijenala, nazvao "Raminim antristres radovima".



Među zvijezdama Međunarodne izložbe savremene umjetnosti je i Kiki Smit, širom svijeta priznata njujorška umjetnica, a pažnju publike privukla je i neobična postavka u Paviljonu Japana "Turned upside down, it''s a forest" Takahire Ivasakija.



Francuski paviljon je pretvoren u muzički studio, a u toj impresivnoj instalaciji svoju funkciju imaju zidovi, pod i plafon, dok među posećenijim paviljonima je i američki u kome Mark Bredford otkriva kako individualne priče kreiraju istoriju.



Prema riječima kustoskinje Kristin Masel, Bijenale je osmišljeno sa umjetnicima, od strane umjetnika i za umjetnike, a tema "Viva Arte Viva" je krik za umjetnost i umetnike, čija je uloga, glas i odgovornost značajnija danas nego ikad.



Venecija će narednih mjeseci biti Meka za umjetnike i ljubitelje savremene umjetnosti iz čitavog svijeta, koji svakog dana dolaze u sve većem broju.