Obojite januar kulturom

BANJALUKA - Januar iz godine u godinu prorjeđuje kulturna dešavanja, bar kada je grad na Vrbasu u pitanju. Uljuljkani u dane praznika, kulturni radnici tek od polovine prvog mjeseca u godini počinju planirati ili organizovati naredne događaje.

Ipak, za one prave poklonike kulture, i u ovim danima se mogu naći neka izložba, predstava ili koncert. Ako svoju šetnju Banjalukom krenete od hrama kulture, odnosno Kulturnog centra Banski dvor, nikako ga nemojte proći jer se u salonu fotografije može pogledati izložba "Moskva u Banjaluci". Riječ je o fotografijama Moskve, koje je Banjaluka dobila od grada partnera osamdesetih godina prošloga vijeka.

Nešto malo dalje, u Muzeju savremene umjetnosti trenutno je postavljena izložba "14x14 - Viđenja dunavske regije. Pozicije u savremenoj umjetnosti", koja obuhvata radove internacionalno priznatih savremenih umjetnika iz 14 zemalja podunavskog regiona. Ova izložba predstavlja 14 ličnih pogleda umjetnika iz 14 država dunavske regije. A, kao pravi čuvar tradicionalnih vrijednosti, Muzej Republike Srpske i ovih dana među svojim zidovima baštini stalne izložbene postavke, ali i neke novije, pa tako svakim danom tamo možete svratiti i pogledati postavke "Doba viteštva - oružje i oklopi srednjovjekovnih ratnika", Janka Vračara, "Od praistorije do savremenog doba i "Jasenovac, ustaški logor smrti".

A, na repertoaru Narodnog pozorišta RS do kraja mjeseca možete pogledati komad "Zoološka priča", koji govori o otđuenju kao najtežoj bolesti od koje danas pati čovječanstvo. Tu su još i komadi "Istina (ne) boli", "Garsonjera", "Molitva", "Narodni poslanik", "Sinovi umiru prvi", "Posljednji mejdan Petra Kočića".

Najmlađi stanovnici grada na Vrbasu nakon "Snješkova", koji je bio organizovan u decembru, i sada mogu da uživaju u predstavama namijenjenim njihovom uzrastu. Na repertoaru Dječijeg pozorišta RS su "Crvenkapa", "Bajka o psiću", "Snješko Bijelić" i "Jaje". U dobrim pozorišnim komadima, i to za samo četiri marke, možete uživati u Gradskom pozorištu "Jazavac", gdje su do kraja ovog mjeseca na repertoaru "Malo blago", "Celo telo tu me boli", "Kako su postale ružne riječi", "PMS" ,"Šećer je sitan osim kad je kocka" i "Bračni parastos". Davno je zaključeno da kultura nije skupa, a duge zimske večeri najbolje je prekratiti u nekoj od kulturnih institucija Banjaluke.