Svečano otvoren paviljon naše zemlje na 57. Venecijanskom bijenalu

VENECIJA - Ako se umjetnost i umjetnički proces mogu smatrati maratonom, kao što to radi Radenko Milak, onda 57. Venecijanski bijenale, koji je za javnost otvoren danas i trajaće do 26. novembra, slobodno možemo nazvati olimpijadom vizuelne umjetnosti.

Milak, predstavnik Bosne i Hercegovine na ovoj olimpijadi, u venecijanskoj palati Malipiero, uvjerili smo se na licu mjesta, veoma uspješno je startovao sa svojim umjetničkim projektom "Univerzitet katastrofe".

"University of disaster" zapravo je naziv bh. paviljona, koji je otvoren u petak, uz predstavnike sedme sile, ministre i radnike ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH, te mnogobrojne internacionalne kustose i goste.

Osim Romana Uranjeka, najbližeg Milakovog saradnika, tu je bio veliki broj umjetnika, direktnih učesnika u ovom projektu.

Između ostalog, Milaka su, kako u radu tako i tokom ceremonije otvaranja, podržali Džoel Danijels, Sinziana Ravini, Kristopher Jgdre, dok je Nils Bek uz muziku jednog od najpoznatijih njujorških DJ-eva Lamina Fofana izveo performans.

Koliko je interesovanje za bh. paviljon najbolje govori podatak da je "New York Times" od Milaka tražio intervju, te da je švedski časopis "Paleten" cijeli broj za maj posvetio "Univerzitetu katastrofe".

"Paviljon BiH govori internacionalnim jezikom. To je prvenstveno važno jer trenutno u Veneciji imamo stotine nacionalnih paviljona, gdje svaka zemlja pokušava da bude adekvatno prezentovana i da pokaže to što radi. S obzirom na to da smo mi mala zemlja, smatram da je veoma bitno uključiti satelite u vidu stranih saradnika", kazao je Milak, pojašnjavajući da su pored internacionalnih saradnika u samom radu prisutne i internacionalne teme.

Kako je pojasnio, Milaka su za ovaj rad inspirisali katastrofalni događaji iz njegovog djetinjstva, poput onog u Černobilju, ali i oni koji su se prije njegovog rođenja zbivali kroz čitav 20. vijek, poput Aušvica ili Hirošime.

Na ovoj temi i izložbi, kako je pojasnio, radio je više godina, a maratonski aspekt svog rada i djela objašnjava tim što će nakon Venecijanskog Bijenala poslije novembra "Univerzitet Katastrofe" tek krenuti na svjetsku turneju. Banjalučka publika u Muzeju Savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS), instituciju koja je i organizator projekta, ovu izložbu biće u prilici da pogleda u februaru 2018. godine.

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović rekao je da očekuje da će naš paviljon i na ovoj smotri privući veliku pažnju i posjećenost svih poštovalaca savremene umjetnosti.

"Upravo ovaj bijenale je jedinstvena prilika da se kroz predstavljanje državnih paviljona promoviše savremena umjetnost, ali i kulturni potencijal koji imamo. Samim tim i Bosna i Hercegovina se predstavlja u najljepšem svjetlu", rekao je Osmanović.

Sarita Vujković, komesar paviljona i direktorica MSU RS, kazala je da je publika u Veneciji veoma zainteresovana za bh. paviljon.

"Naša postaka je zanimljiva i zato što nam je omogućila saradnju s internacionalnim timom. Radovi na različite načine i različitim medijima žele da kažu koliko danas kroz savremenu umjetnost ista mišljenja mogu da budu ispričana na različite načine. Ove godine primjećujemo interes za tehnički vrlo složene radove", rekla je Vujkovićeva, dodajući da je samo zahtjevna animacija Radenka Milaka, koja traje svega desetak minuta, nastajala punih osam godina.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, istakao je posebnu važnost jer se naša zemlja, uprkos određenim poteškoćama, našla na jednoj tako važnoj manifestaciji kao što je Venecijanski bijenale. Otvaranju je prisustvovao i Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.