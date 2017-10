Ženi se Betmen, Žena-mačka rekla "Da"

Poslije prosidbe, koja se desila u junu, poznati stripski i filmski junak Betmen konačno je dobio dugo očekivani odgovor - "Da".

U najnovijem oktobarskom izdanju stripa o čovjeku slijepom mišu (Batman #32), glavni junak se priprema da konačno "stane na ludi kamen". Betmen je Ženu-mačku zaporosio u junskom izdanju stripa (Batman #24).

"Po meni je to prava ljubav", izjavio je pisac priče Tom King u intervjuu za USA Today. "To pokazuje ko je on zaista u dubini duše, i daje ljudima od znanja da su njegovi strahovi normali, jer ga to plaši na isti način kao i sve ostalo kroz šta je prolazio do sada."

"Oni su dvoje slomnjenih ljudi, i upravo zbog toga što su slomljeni njihove 'ivice' savrešno naležu jedna na drugu", rekao je King.

Nacrtani par se vjerio nakon što je Betmen otkrio Ženi-mački svoju mračnu tajnu, koji čitaoci stripa još neko vrijeme neće biti u prilici da saznaju.