Adel istrčala na ulicu i nudila pomoć povrijeđenima u požaru

Požar koji je izbio u oblakoderu u Londonu u srijedu rano ujutru odnio je dvanaest života. Neke javne ličnosti, popud Džejmija Olivera, ponudile su svoju pomoć, ali ono što je uradila popularna pjevačica Adel oduševila je cijeli svijet.

Naime, Adel je na mjestu nesreće viđena i pjevačica Adel kako pruža utjehu pogođenima požarom.

Pjevačici, koja se iznenada našla na mjestu nesreće i pitala treba li nekome pomoć, pridružio se i njen suprug Simon Konecki.

Adele near the #Grenfell Tower in an Abaya. Respect to you. pic.twitter.com/7GAb1Dpels

"Adel je viđena kod Grenfel kule kako pruža podršku porodicama koje su bile žrtva tragedije“, napisao je jedan od fanova objavivši njenu fotografiju.

Njeni obožavaoci bili su oduševljeni gestom pjevačice, koja se nije oglašavala u javnosti.

Adele was spotted at Grenfell Tower today offering her support to everyone affected by the tragedy. pic.twitter.com/nJF29iSx1t