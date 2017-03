Adel konaćno potvrdila: Udana sam

Pjevačica Adel (28) je napokon potvrdila ono o čemu se šuška već neko vrijeme

Naime, pjevačica je za vrijeme koncerta u Brizbenu pričala o boli koju je osjećala dok je pisala pjesmu 'Someone Like You', a u jednom trenutku potvrdila je da su ona i njen partner Simon Konecki izgovorili sudbonosno 'da'.

"Kada prekinete s nekim to jako boli, ali onaj osjećaj kada prvi put shvatite da ste se zaljubili je neopisiv i ja sam o njemu zavisna. Ipak, kroz takvo nešto ne mogu opet prolaziti jer sam sada udana. Pronašla sam svog čovjeka", rekla je Adele.

Podsjetimo, pjevačica je na dodjeli nagrada Grammy Simona nazvala svojim suprugom i tako pokrenula nagađanja o tome da su se vjenčali. Par je zajedno od 2011. godine i imaju četverogodišnjeg sina Angela.