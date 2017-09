Anđelina Džoli: Nisam željela da ostanem sama

Glumica i režiserka Anđelina Džoli, koja trenutno promoviše svoj novi film "First they killed my father", ponovo je govorila o porodičnom životu i braku.

"Ne uživam u tome što sam sama. To nije nešto što sam željela. Nema ničega lijepog u tome i teško je“, rekla je Anđelina Džoli.

"Samo pokušavam da prebrodim svoje dane. Emotivno, to je za mene bila teška godina i imala sam neke zdravstvene probleme, tako da je zdravlje nešto o čemu moram da brinem i pratim.“

Kada je riječ o djeci, glumica ističe da su ona sjajna.

"Mnogo mi je značilo da vidim kako pomažu jedno drugome i kako pomažu meni. Stvarno su došli na svoje i pronalaze sebe. Znam da će imati jedno drugo za cijeli život i to mi pruža nevjerovatan mir, što znam da će kada me više ne bude, brinutni jedno o drugome.“

Anđelina se na Festivalu "Telurajd" u Koloradu, na kome je predstavljen njen novi film, pojavila sa svom svojom djecom.

