Anđelina Džoli kritikovana zbog vođenja audicije u Kambodži

Anđelina Džoli je žestoko kritikovana zbog načina na koji je vodila audiciju za film "First They Killed My Father" u Kambodži, ali ona kaže da je magazin u kom je ta priča objavljena, njene riječi izvukao iz konteksta.

Rediteljka je navodno ispričala za "Veniti fer" da je za glavnu ulogu željela dijete koje je imalo težak život i zato obilazila sirotišta, cirkuse i škole u barakama u potrazi za kandidatima.

Odabrani su morali da polože test u kom su dobijali novac i zadatak da ispričaju na šta bi ga potrošili. Odmah potom im je novac oduziman.

"Srej Moč (djevojčica koja je odabrana za ulogu) bila je jedino dijete koje je dugo, dugo gledalo u novac. Kad je trebalo da ga vrati, bila je preplavljena emocijama. Sjetila se svega", rekla je Anđelina Džoli.

Kroz suze je dodala: "Kad su je pitali za šta joj je trebao novac, rekla je da joj je deda umro, a nisu imali dovoljno novca za finu sahranu".

Korisnici interneta su bjesno reagovali na ovaj intervju i Džolijevu nazvali "surovom", a njen kasting "šokantnim i poremećenim".

Međutim, rediteljka u zvaničnom saopštenju sada kaže da nisu koristili pravi novac i da su koristili takvu audiciju, zato što je to zapravo scena iz filma.

Huffington Post je objavio da su djeca bila upoznata s tim da je riječ o scenariju i da su uz njih na setu bili roditelji ili staratelji, kao i ljekari i terapeuti.

"Ispoštovane su sve mjere bezbjednosti, komfora i blagostanja djece u filmu, počevši od audicija, preko produkcije do danas", napisala je Džoli u saopštenju.

