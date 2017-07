Anđelina progovorila prvi put nakon razvoda: Sada sam bolja majka

Prošla je gotovo godina dana otkako je svijet šokirala vijest da se razvodi jedan od napopularnijih parova Bred Pit i Anđelina Džoli.

Prije nekoliko mjeseci Bred Pit je za časopis GQ ispričao svoju stranu priče, a sada je to odlučila učiniti i Anđelina. Za časopis Vanity Fair ogolila je dušu i progovorila o životu nakon Breda.

Između ostalog je otkrila kako je bila vrlo zabrinuta za svoju majku dok je odrastala. Njeni su se roditelji razveli dok je Džoli bila vrlo mlada, nakon što je Džon Voit, Anđelinin otac, navodno prevario njenu majku.

„Ne želim da se moja djeca brinu za mene. Mislim da je jako važno da roditelji ne plaču pred djecom nego radije ispod tuša. Oni moraju znati da će sve biti u redu, pa čak i ako niste sigurni u to“, tvrdi poznata glumica.

Negira da su njihov nomadski način života i česta putovanja doveli do raspada braka.

„To ni u kom slučaju nije bio problem. To je jedna divna mogućnost koju možemo pružiti našoj djeci. Oni su vrlo samouvjereni, promišljeni i snažni indvidualci. Ponosna sam na njih“, rekla je Anđelina.

Priznala je kako su do ljeta 2016. stvari postale loše, no odmah se ispravila:

„Nisam htjela upotrijebiti tu riječ. Postalo je teško. Djeca su bila vrlo hrabra. Svi se još uvijek oporavljamo od događaja koji su doveli do zahtjeva za razvodom. Nije ih sam razvod pogodio, nego se oporavljaju od nekih stvari u životu“, bila je tajnovita Angđelina.

Poznata glumica i oskarovka ističe da je napravila veliku pauzu od filmskog svijeta te da je postala prava domaćica i posvetila se porodici. To znači i da na zahtjev djece pohađa kurs kuvanja.

„Skoro svaki dan je haos u našoj porodici. Vodim djecu doktoru, u igraonicu, pakujemo se, raspakujemo, organizujem obroke. Već devet mjeseci pokušavam biti domaćica, skupljam pasji izmet, perem posuđe, čitam djeci priče za laku noć. I sve sam bolja. Kad legnem u krevet pitam se jesam li bila najbolja mama ili smo imali samo prosječan dan“, izjavila je Džolijeva.

