Anđelina u panici, bolest je sve više parališe

Glumica Anđelina Džoli trenutno prolazi kroz pakao jer se bori sa nekoliko zdravstvenih problema.

Najviše je brinu proširene vene na nogama zbog kojih ne može da nosi kratke suknje, a jako se boji i venske tromboze do koje može da dođe.

Glumica je rekla kako "žene svoje zdravlje stavljaju na posljednje mjesto sve dok nije prekasno".

U intervjuu za "Vanity Fair" prije mjesec dana ispričala je da je sve krenulo loše prošlog ljeta kada je snimala film "First They Killed My Father".

Prolazila je kroz težak period sa suprugom i bojala se da djeca ne pate zbog toga.

Da bi stvari bile još gore, saznala je da joj je zdravlje u opasnosti.

Dobila je dijagnozu Belove paralize, odnosno bolesti koja dovodi do nagle slabosti ili paralize mišića na jednoj strani lica.

