Andželina Džoli prvi put progovorila o razvodu

Andželina Džoli (41) po prvi put je javno progovorila o razvodu s Bredom Pitom (53) te kako cijela situacija utiče na njihovo šestero djece.

Glumica je posjetila Kambodžu zbog premijere svog novog filma 'First They Killed My Father', a tamo je dala i intervju za BBC News u kojem je suznih očiju progovorila o teškom životnom periodu.

- Ne bih željela mnogo govoriti o tome. Sve što ću reći je da je to bio teško vrijeme za nas te da smo porodica i da ćemo to uvijek ostati - rekla je.

Podsjetimo, Andželina je podnijela zahtjev za razvod u septembru prošle godine, a zatim je uslijedila bitka za starateljstvo nad djecom - Medoksom (15), Paksom (13), Zaharom (12), Šajlo (10) te blizancima Noksom i Vivien (8).

- Moj fokus usmjeren je na moju djecu, na našu djecu. Mi smo porodica, to ćemo i ostati, a na taj način i ja izlazim na kraj s cijelom situacijom. Borim se. Trudim se pronaći način kako da postanemo još bliskiji i jači - dodala je emocionalno potresena Džoli.