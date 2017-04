Barak i Mišel Obama nikad srećniji, samo putuju

Barak i Mišel Obama uživaju u odmoru u društvu Brusa Springstina, Toma Henksa i njihovih žena na jahti mogula Dejvida Gefena na ostrvu Moorea.

Paparace naravno nije mrzilo da otputuju i na ovo, po nekim istraživanjima najljepše ostrvo na planeti, kako bi uslikali bivši predsjednički par.

Imali su šta i da vide!

@MaxineWaters Here are Barack and Michelle yesterday. They aren't even pretending anymore that they care about the "little people". pic.twitter.com/MP7OS05jJs