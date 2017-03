Bila je krojačica, a sada je punica američkog predsjednika

Brojne obaveze Melaniju Tramp nisu odvojile od porodice. Tako će predstojećih nekoliko dana provesti na Floridi sa suprugom, ali i svojim roditeljima koji dugi niz godina žive u Njujorku.

Melanijina majka, Amalija Knaus zdušno podržava svoju kćerku i ona je jedna od njenih najboljih modnih savjetnica. Blista, kao i njena mlađa kćerka, i ne propušta da istakne svoj istančan modni stil.

Amalija Knaus je nekada radila kao krojačica u Sloveniji, dok je njen suprug Viktor bio član Komunističke partije i prodavac automobila.

Zanimljivo je i da otac prve dame ima sina iz prethodne veze, prije braka sa njenom majkom, za šta je Melanija rekla da "o tome sve odavno zna".

