Bred Pit: Nisam sklon samoubistvu, to je samo život

Holivudski glumac Bred Pit nedavno je, po prvi put nakon razvoda, dao intervju za magazin "GQ“, u kojem je govorio o svom odrastanju, braku i porodici.

U novom intervjuu za Associated Press glumac je priznao da mnogo radi na sebi. Slobodno vrijeme provodi u "održavanju broda na površini“ i "traženju novog koncepta porodice“.

"Djeca su sve, ona su tvoj život. Treba da budu naš fokus“, rekao je glumac.

"Nisam sklon samoubistvu ili tako nečemu. Toliko je ljepote i ljubavi još na ovom svijetu i mnogo ljubavi koje treba dati. Sve je u redu, to je samo život“, dodao je Pit.

U nedavnom intervjuu priznao je da se trudi da bude bolji otac i da zbog toga odlazi na terapije.

"Izbjegavao sam mnogo toga. Samo sam pustio stvari. To je uvijek bila duga igra za mene. Nadam se da će moje namjere i rad govoriti same za sebe. Nemam tajni, nemam šta da krijem. Svi smo mi ljudi i to ljudsko stanje je veoma interesantno. Ako ne govorimo o tome, nećemo postati bolji“, iskren je Bred Pit.