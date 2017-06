Četiri lekcije koje treba da naučite iz knjige Ešli Grejem

Uspjela je što nikome prije nje nije- da nemetne nove ideale ženske ljepote i izbori se da obline zavladaju modnim svijetom. Sada je Ešli Grejem, poznata plus sajz manekenka, napisala knjigu o svom putu, a ovo su najvažnije lekcije.

Za sebe voli da kaže da je "aktivista za prava svakog tijela da bude tretirano dostojanstveno". Milioni je prate i na društvenim mrežama i u stvarnosti, a njena knjiga "A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Look Like"

Njena namera je da svi postanemo saosećajniji i blaži jedni prema drugima, bez osuda i odbacivanja.

Lekcija broj 1: Ti si vlasnik svog tijela

Od korice do korice ova knjiga ohrabruje žene da vole i poštuju same sebe- bez predrasuda da li su tanke, mršave, oble, niske... Većinu tema obrađivala je iz svog ugla uz naglasak da kada je moda u pitanju žene ne treba slijepo da slušaju modne savjetnike.

"Svoje tijelo znate najbolje. Nagradite ga lijepom odjećom, osjećajte se udobno i seksi", napisala je.

Lekcija broj 2: Budite jake, ne samo oblikovane

"Treba da vježbamo da bismo bile zdrave, jake, snažne. Ne samo da bismo smršale ili oblikovale tijelo", kaže.

Lekcija broj 3: Sve se svodi na balans

Ešli priznaje da vodi stalnu bitku oko hrane- sama sa sobom. Mijenja često svoj režim ishrane, pokušava da izbaci šećer i ugnjene hidrate, a priznaje da su joj velika strast paste i tijesta. Zato kaže da je važno da smo svjesni svojih slabih tačaka koje neprestalno treba da korigujemo.

Lekcija broj 4: Ne takmičite se sa ostalima

Žene ne treba međusobno da se takmiče, treba da bodre jedna drugu. U modnoj industriji rijetki su takvi primeri. Ipak, podrška je veoma važna u svim segmentima, od posla, privatnog života, u odbacivanju raznih strahova...

