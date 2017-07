Djevojka fudbalera: Sofija Milošević mami uzdahe na Instagramu

Srpska manekenka Sofija Milošević u vezi je sa fudbalerom Ademom Ljajićem, a svoje pratioce na Instagramu svakodnevno "časti" provokativnim fotografijama.

Manekenka kaže da titula djevojke fudbalera nosi sa sobom mnogo stresa."Da li će dobiti žuti karton, da li će dati gol, da li će dati sve od sebe. Definitivno je dosta stresno. Ali, ima i lepih trenutaka. Ja najviše volim da odem na stadion, da gledam svog dečka kako igra i kako daje golove", rekla je Sofija nedavno.

Više se radujem Ademovim golovima od njega samog, a za mene nema veće radosti nego kad vidim da je on srećan. Mislim da su to pokazatelji da je neko baš-baš zaljubljen

Sofija je nedavno u intervju jednom srpskom časopisu otkrila da se Adam dosta uozbilji i da su zajedno pomijenili mnoge navike.

"Promenili smo mnoge navike. Svima je, a sportistima naročito, drugačije kad imaju stabilnu vezu. Kad su sami, često ne mogu da odole izlascima s drugovima", istakla je srpska manekenka.

Nedavno je i na “Instagramu” napisala: “Ljubav je kada ti je sreća voljene osobe važnija od tvoje”.

"Spoznala sam taj osećaj prvi put u životu! Moguće je da sve do sada nisam bila dovoljno zrela za tako nešto. Više se radujem njegovim golovima od njega samog, a za mene nema veće radosti nego kad vidim da je on srećan. Mislim da su to pokazatelji da je neko baš-baš zaljubljen", ističe Sofija.