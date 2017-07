Džej Zi: Preklinjao sam Bijonse da ostane

Popularni reper Džej Zi, muž ništa manje slavne pjevačice Bijonse, priznao je da njegov brak nije bio "100 odsto zasnovan na istini".

Džej Zi, koji se vjenčao sa Bijonse prije devet godina, kaže da je najteža stvar koju je u životu uradio to što je morao da se suoči sa teškoćama u njihovom odnosu i radi na njima.

"Ovo je moj stvaran život. Samo sam naišao na nju i izgradili smo tu veliku, lijepu vilu od odnosa, koja nije bila sagrađena na stoprocentnoj istini i počela je da puca u temelju", kaže on.

"Počele su da se dešavaju stvari u javnosti. Onda smo došli do tačke kad smo odlučili: 'OK, hajde da srušimo sve ovo i krenemo ispočetka...' To je bilo nešto najteže što sam ikad uradio".

Džej koji ima petogodišnju kćerku Blu Ajvi i novorođene blizance Rumi i Sera, kaže da je veza sa Bijonse za njega bila teže iskustvo nego odrastanje u Bruklinu i prisjeća se da ju je jednom na odmoru preklinjao da ostane.

"Bio sam na brodu i odlično se provodio. Onda je ona rekla da mora da ide. Bio sam slomljen. Nisam znao šta mi se dešava. Razmišljao sam: 'Šta mi je, ja se nikad ne osjećam ovako. Da li sam ja to rekao nemoj da ideš?"

Autor novog albuma "4:44" priznaje da su imali neprijatnih trenutaka, naročito pod okom javnosti, ali tvrdi da je ključ njihove zajednice u iskrenosti.Govoreći u videu Footnotes za "4:44" koji ide uz novi album, kaže: "Shvatili smo da će ovo funkcionisati, samo ako ne bude lažno - ni jednom".

"Ne kažem da nije bilo neprijatno, jer očigledno jeste, ali pošto smo to radili tako dugo, bilo je malo lakše".

Video objavljen na servisu Tidal takođe obuhvata i razgovore sa nekoliko poznatih ličnosti uključujući Vila Smita, Kendrika Lamara, Krisa Roka i Džesija Vilijamsa.

Naslovna pjesma albuma sadrži i njegovo izvinjenje koje upućuje Bijonse:

"Kad bi moja djeca saznala, ni sam ne znam šta bih uradio. Kad me ne bi gledali istim očima, vjerovatno bih umro od stida. 'Uradio si šta s kim?' Šta imaš od trojke, kad imaš srodnu dušu i rizikuješ to zbog Blu? Izvinjavam se, ja koji sam bio ženskaroš, trebalo je da mi se rodi dijete, pa da progledam ženskim očima. Trebalo je da se rode ovi prirodni blizanci da povjerujem u čuda. Trebalo mi je predugo za ovu pjesmu. Ne zaslužujem te".