Džejmi Foks i Kejti Holms potvrdili vezu

Džejmi Foks (49) i Kejti Holms (38) prvi put su fotografisani u javnosti i to na plaži u Malibuu, gdje su šetali i držali se za ruke, piše Daily Mail.

Par je navodno već godinama zajedno, ali morali su svoju vezu držati dalje od oka javnosti jer je Kejti navodno tokom razvoda s Tomom Kruzom (55) potpisala ugovor u kojem stoji da neće smjeti javno obznaniti novu vezu u periodu od pet godina od rastave.

Vjeruje se da su zajedno od 2013. i tek su se sada u ponedjeljak prvi put opustili u javnosti. Bosi su šetali pješčanom plažom, držali se za ruke, grlili i smijali. Prestanak zabrane vjerovatno im je došao kao veliko olakšanje jer se sada napokon mogu opustiti i ponašati kao svaki drugi normalan par, piše Daily Mail.

Njihovu vezu Kejti do sada nije htjela komentarisati, dok je sam Foks govorio da je to 'lažna vijest' i da su on i Holms samo dobri prijatelji.

Godinu dana nakon njenog razvoda s Tomom 2012., Kejti i Džejmi snimljeni su kako flertaju i plešu na dobrotvornoj zabavi. Šuškanja o njihovoj vezi počela su već onda, a Foks ih je tada nazvao urnebesnim i 100 posto neistinitima.

Navodno su se od onda družili samo u svojim domovima, a kada je Kejti dolazila njemu, navodno se maskirala perikama i velikim šeširima.

Fotografija njih dvoje kako se drže za ruke objavljena je 2015. godine, a Džejmi je i tada demantovao vezu.