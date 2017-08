Džejmi Oliver zbog "prijatelja" izgubio 90 miliona funti

Goli kuvar Džejmi Oliver priznao je da ga je posao s prijateljima stajao dobrog dijela njegovog nemalog bogatstva koje se prije tri godine procjenjivalo na 250 miliona funti.

U razgovoru za britanski "The Telegraph" jedan od najpoznatijih kuvara na svijetu otkrio je da je u tri godine izgubio oko 90 miliona funti.

Slavni kuvar ne krije da je izgubio gomilu novca jer je miješao posao i zadovoljstvo, a ta naivnost ga je koštala desetine miliona funti. Otvoreno priznaje da danas ima listu prijatelja s kojima više nikad neće poslovno sarađivati.

Njegovo bogatstvo se danas procjenjuje na 150 do 160 miliona funti, a upravo je izdao novu knjigu recepata '5 Ingredients Quick & Easy Food' (Brza i jednostavna hrana s pet namirnica).

Iako je, kako sam kaže, do sada zaradio jako puno nova, izgubio je usput i popriličan dio tog bogatstva, a za to krivi svoje neiskustvo i godine.

"Puno sam izgubio. Zapravo nisam ništa stavio sa strane. Nisam izgradio sigurnosnu mrežu i imao sam pomalo čudno shvatanje recesije. Nisam imao dovoljno znanja. Samo sam uživao u životu, zabavama i kuhanju", otvoreno govori Oliver.

Ali itekako je ponosan na sve što je postigao do sada, budući da je doslovno krenuo od nule. Danas samo u Velikoj Britaniji ima 48 restorana u svom vlasništvu, a izdao je 19 knjiga prevedenih na 26 jezika.

"Kad imaš 30 godina i određeni talent moraš to iskoristiti, a to sam i učinio, stvorili smo 8.500 radnih mjesta i učinili smo sve kako bi ljude natjerali da počnu kuvati. U to smo uložili srce i dušu", priznaje 42-godišnji Oliver koji je danas zaposleniji nego ikad.

Ali slavni kuvar kaže da je ipak naučio nešto iz vlastitih grešaka, a njegovo poslovno carstvo i dalje raste, jednako kao i porodica. Već je 17 godina u sretnom braku sa suprugom Džuls koja mu je prije godinu dana rodilo peto dijete.

Oliver ne odbacuje ni mogućnost da njihova velika porodica uskoro dobije još jednog člana.

"Više nema mjesta u automobilu, pa bi možda trebali nabaviti autobus. Džuls bi voljela da kažem 'nikad ne reci nikad'. Uvijek mi govori da ništa ne isključujem kao mogućnost", kaže 'Goli kuvar'.

(Tportal.hr)