Džek Nikolson slavi 80. rođendan, a ovo sigurno niste znali o njemu

Legendarni glumac Džek Nikolson koji danas slavi 80. rođendan, u svojoj 60 godina dugoj karijeri osvojio je tri Oskara, dok je bio nominovan za njih 12.

Ipak rijetki znaju da je njegov život prava sapunica.

Naime, legendarni glumac je još odmalena sumnjao da se nešto čudno događa u njegovoj porodici - i bio je u pravu.

Kada je postao planetarno poznat mnogi su počeli čačkati po njegovoj prošlosti. Naime, 1974. godine u bioskop je stigao film "Chinatown", a "Tajm Magazin" je odlučio da objavi veliku priču o Džeku.

Neko iz časopisa bio je zadužen da nazove glumca i provkeri s njim neke informacije vezane za njegov život, među kojima je bila i ona da je njegova sestra Džun zapravo njegova majka. Legendarni glumac nije imao pojma o čemu se radi i sve je negirao.

Njegove "majka" i "sestra" tada su već bile pokojne pa je Džek odlučio da nazove supruga njegove druge sestre Loren.

Ovaj mu je rekao da ne zna ništa o tome i da to nije istina. Ipak, nakon nekog vremena nazvao ga je upravo šurkak i rekao mu: "Daću ti sestru na telefon, mogu ti reći samo da je plakala cijelu noć".

Loren, za koju je saznao da nije njegova sestra već tetka, rekla mu je cijelu istinu - da je Džun zapravo njegova majka, a žena za koju je cijelog života mislio da mu je majka je zapravo njegova baka.

Džekova majka Džun Frensis Nikolson bavila se plesom i razmišljala o blistavoj karijeri na "daskama koje život znače". Međutim, sudbina je imala drugi plan - zatrudnjela je s kolegom Donaldom Farkilom Rouzom, a zatim se udala za njega 1936. godine.

Džun je ubrzo saznala da je Donald već oženjen pa je brak poništen, a njena majka Edel Mej Nikolson preuzela je brigu o malenom Džeku, kako bi njena kći mogla da nastavi karijeru. Tako je glumac živio u uvjerenju da su mu baka i deda roditelji, te da mu je Džun starija sestra.

Iako je priča o njegovom porjeklu prilično istražena, Džek i dalje ne zna cijelu istinu, jer mu nedostaje jedan detalj - ne zna ko mu je zapravo otac. Kada je saznao da je Džune zapravo njegova majka, Nikolson nije želio da sazna ko je njegov drugi roditelj.

Kada se Donald Farkil Rouz obratio javnosti i ponudio DNK analizu, Džek je to bez razmišljanja odbio rečenicom: "Otac je onaj ko ti pomaže dok odrastaš, a ne neko ko ima iste spirale u genskom kodu".

- Odrastao sam sa ženama, baka me naučila kakve su one, zapravo, i kako se ophoditi prema njima. Nakon škole nagovarali su me da upišem studije matematike. Zanimalo me pravo, čak sam hteo da postanem sportski novinar. Tek sada pošteno mogu da kažem da ni u jednom poslu ne bih bio tako dobar kao što sam u glumi - kaže holivudska legenda i veliki zavodnik kojem i danas žene rijetko odolevaju.