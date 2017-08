Džeremi Klarkson: Pomišljao sam na samoubistvo

Džeremi Klarkson priznao je čitaocima svoje kolumne u "Sunday Times " da je pomišljao na samoubistvo dok se borio sa teškim zapaljenjem pluća.

Voditelj popularne emisije "The Grand Tour" razbolio se početkom ovog mjeseca dok je boravio na Majorci, a ljekari su bili toliko zabrinuti zbog njegovog stanja da su mu rekli da će umrijeti ako ne bude slušao njihove preporuke.

Klarkson je svoju dosadu u bolnici opisao kao tako strašnu da je često "pomišljao na samoubistvo".

"Siguran sam da su mnogi od vas bili u bolnici, a da to niste željeli. Ali za mene je to bilo potpuno novo iskustvo. I prilično čudno. Bio sam u sobi u kojoj nije bilo ničeg na zidovima, sem tapeta koje su se odljepljivale", napisao je on.

Sada je izašao iz bolnice, ali ga čeka dva mjeseca oporavka.

"To je problem s bolnicama. Ljudi koji u njima ostaju postaju institucionalizovani i nesposobni da razgovaraju o bilo čemu sem o tome šta je sestra donijla i koji lijek kada uzima. Dosada ih pretvara u dosadnjakoviće. A kada izađu, kao što sam ja izašao i ne mogu da rade ništa puna dva mjeseca, sem da se oporavljaju, stvari se pogoršavaju, jer je sve o čemu mogu da govorim samo moja bolest."

Klarkson je prošle nedjelje objavio da je bolestan i da je ovo prvi put da odsustvuje s posla zbog bolesti, još otkako je počeo s radom 1978.

(NN/b92.net)