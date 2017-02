Džoni nije najgori: Top rasipnici iz šou biznisa

Finansijske „vratolomije“ koje su američkog glumca Džonija Depa dovele u nezavidnu situaciju, uveliko se filtriraju po medijima, ali on definitivno nije jedini rasipnik iz svijeta šou biznisa.

Tabloidi su se raspisali o Depovim vrtoglavim troškovima, što je kao, može se reći i očekivanu posljedicu, izazvalo da na površinu isplivaju detalji o još nekim ekstravagantnim slavnim ličnostima.

Bono

Frontmen grupe U2 baš je stigao na koncert u Italiji kad je shvatio da je zaboravio svoj omiljeni šešir. Onda je učinio ono što se i očekuje od svake suludo bogate osobe.

Platio je da mu šešir dostave. Ovo preskupo putovanje šešira uključivalo je vožnju taksijem do aerodroma, kartu za prvi razred do Bologne i limuzinu koja je šešir dovezla do lokacije na kojoj se održavao koncert.

Kim Besindžer

Tokom osamdesetih slavna ljepotica je bila na vrhuncu karijere, pa je 1989. odlučila da kupi gradić od 500 stanovnika u saveznoj državi Džordžiji. Radilo se o projektu vrijednom 20 miliona dolara, a ideja je bila da se gradić pretvori u turističku atrakciju.

Nekoliko godina kasnije, zbog ovakvih i sličnih poslovnih poteza, slavna glumica je upala u finansijske probleme, pa je bila prisiljena da prodati svoj dio.

Bijonse

Slavna pjevačica ne štedi kad je riječ o ljudima koje voli. Svom suprugu Džej Ziju za rođendan kupila Bugati vredan dva miliona dolara, a za Dan očeva privatni avion od 40 miliona dolara.

Sve ovo i ne bi trebalo da zvuči previše šokantno, imajući u vidu da je jednom prilikom kupila zlatne Balenciaga helanke koje su koštale 100.000 dolara, a u njima je nastupala 2007. na BET dodeli nagrada.

Takođe, kupila je i lutku optočenu dijamantima za 85.000 dolara.

Lejdi Gaga

Lejdi Gaga se boji zlih duhova. Šta više, toliko ih se boji da plaća „stručnjake“ i „lovce na duhove“ kako bi istražili njene domove i hotelske sobe. Zvijezda je u jednom trenutku spiskala 50.000 dolara za uređaj koji navodno detektuje duhove.

Akon

Akon je onaj lik koji je vrlo kratko bio popularan zahvaljujući gostovanjima na gotovo svakoj pjesmi. A kao i svaki R&B pjevač, i Akon je obožavao skupocjeni nakit.

Međutim, za razliku od ostalih Akon je otišao korak dalje i 2007. kupio južnoafrički rudnik dijamanata. Od tog trenutak na dalje, slavni pjevač nosi samo nakit ukrašen dijamantima iz ličnog rudnika.

Nikad nije otkrio cijenu, ali može se samo nagađati o svoti novca koju valja izdvojiti da bi se kupio rudnik dijamanata.

Paris Hilton

Prije nego što je gotovo potpuno nestala sa scene, slavna nasljednica je dospjela u medije nakon što je naručila kućicu za pse za koju je iskeširala 325.000 dolara, a radilo se o replici njenog doma. U kućici se nalazi dizajnerski namještaj, grijanje, klima, ukrašeni stropovi pa čak i lusteri.

Selin Dion

Svakoj pjevačici glas je najbitniji, a tek koliko je bitan slavnoj Kanađanki. Kako bi se pripremila za naporne nastupe, Selin Dion je odlučila da kupi najbolji mogući ovlaživač vazduha, koji joj je „osušio“ kasu za dva miliona dolara.

Majk Tajson

Priče o raskošnom životu „gvozdenog“ boksera već su legendarne, a slavni teškaš koji je u jednom trenutku težio više od 300 miliona dolara, poznat je po svojoj rasipnosti zbog koje je u jednom trenutku gotovo završio na prosijačkom štapu.

Naime, svojoj bivšoj ženi Robin Givens kupio je kadu od čistog zlata za koju je iskeširao dva miliona dolara. Isto tako, kupio je i dva bijela bengalska tigra za 150.000 dolara.

Kasnije je sve komentirao riječima: „Radio sam glupa s…a“.

Nikolas Kejdž

Kejdž je kralj ludog rasipništva. Između 1996. i 2011. zaradio je preko 150 miliona dolara. Međutim, posljednjih godina priča se uglavnom o njegovoj nezavidnoj finansijskoj situaciji za koju Kejdž krivi menadžera koji ga je „doveo do finansijske propasti“, a svi ostali njegovu sklonost da milione spiska na apsolutne budalaštine.

Za 300.000 dolara je kupio 67 miliona godina staru lobanju dinosaurusa, a kupio je i dvije albino kraljevske kobre, potrošio je sedam miliona dolara na dva ostrva na Bahamima, za 450.000 dolara Lamburdžini Miura SVJ i vozni park koji broji 30 motora i 50 automobila. Čak 20 miliona je potrošio samo na jednu od četiri luksuzne jahte, privatni avion.

Slijedi i ukleta kuća u Nju Orleansu na koju je spiskao 3,45 miliona dolara, zatim i kolekcija smanjenih pigmejskih glava, gotovo tri metra visoku grobnicu u obliku piramide, prvi broj stripa o Supermenu, krokodila, morskog psa i hobotnicu, a na to dodajte 15 kuća, dva dvorca, nakit i rijetka umjetnička djela…