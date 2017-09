Džordž Kluni: Blizanci ne plaču, ja plačem zbog njih

Džordž Kluni postao je otac blizanaca u junu, nakon što je njegova supruga rodila ćerku Elu i sina Aleksandra. Poznati glumac kaže da se snalazi u ulozi oca, ali priznaje da mu nije lako.

Kluni je otkrio da osjeća pritisak očinstva i da ga obaveze dosta umaraju.

"Djeca ne plaču, ja plačem više od njih. Sada plačem četiri puta dnevno, jer sam vrlo umoran. Nije baš da nisam znao šta me čeka - svi moji prijatelji imaju djecu, bio sam kum dvadesetak puta... Međutim, iznenadilo me je to koliko blizanci mogu da budu komplikovaniji od jednog djeteta. To ne znači samo dvostruko više posla, već više od toga", izjavio je Kluni.

Ipak, glumac je priznao da mu je lakše nego njegovoj supruzi Amal.

"Divim joj se, ona možead spava oko dva sata u intervalu. Divno je vidjeti koliko je djeca vole", rekao je Kluni.

Ranije nije vjerovao da će postati otac.

"Mislio sam da će moj život biti usmjeren na karijeru, a ne na veze, prihvatio sam to na neki način. Ipak, upoznao sam Amal i shvatio da imam nevjerovatnu vezu. Onda smo odjednom dobili dvoje djece, koja su razlog moje sreće. Zabavni su, Aleksander samo jede, a Ela je tako nježna, ista je kao njena majka", zaključio je Kluni.

(b92)