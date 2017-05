Elenor Tomlinson odbila da snimi seks scene

Glumica Elenor Tomlinson poznata ulogom u seriji "Poldark“ odbila je da snimi golišave scene za BBC –jev šou. Kao razlog navela je strah da njena fotografija završi na internetu.

Dvadesetpetogodišnja glumica brine da bi scenu gledaoci mogli da pauziraju, a zatim napravili „skrinšot“, pa fotografiju podelili na društvenim mrežama, umesto da se fokusiraju na njenu glumu.

"Riječ je o jednoj seks-sceni koja podrazumjeva da moje tijelo bude potpuno ukadrirano sprijeda i to je nešto o čemu bi svi govorili“, rekla je ona.

"Ne kažem da to nikada neću uraditi. Ako dobijem nevjerovatnu ulogu koja bude podrazumjevala golotinju kao neizostavan dio, onda ću to razmotriti“, dodala je ona.

Ovo nije prvi put da Eleonor govori o neprijatnosti da se obnaži pred kamerama.

"Neću se razgolititi. Ne osjećam potrebu da to uradim. Zapravo, više je seksi ako to ne uradiš, posebno danas kada je to postalo sve što prodaje seriju“, izjavila je ona prije dvije godine kritikujući očekivanja od žena da snimaju golišave scene.

(NN/b92.net)