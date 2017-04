Emina Jahović prolazi kroz težak period

Pjevačica Emina Jahović zabrinula je svoje mnogobrojne fanove na društvenim mrežama, kojima je zatražila podršku i utjehu.

Popularna pjevačica požalila se putem društvenij mreža da prolazi kroz težak period, a uz fotografiju koju je objavila na Instagramu objasnila je o čemu se radi.

"Neverovatno koliko u posljednje vreme radim, i sve ovo bih želela da podelim sa vama. Mislim... Ne da podelim, nego da vam se požalim malo, jer zaista imam potrebu da me razumete i utešite. Na albumima sam uvek radila potpuno sama, tekstovi i muzika pa ništa nije drugačije ni ovaj put. Jutros sam radila do 4:30 , malo spavala, istuširala se i doručkovala pa evo me ponovo na potpuno istom mestu. Tako već danima, pa se onda desi neko opet poslovno putovanje... Pa repeat. Album je pri kraju i dala sam sve od sebe da to bude najbolje i najbrže što može... Treba mi snaga koju pronalazim u vašoj ljubavi i podršci...", napisala je pjevačica na Instagramu.