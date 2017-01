Glumac Šaja Labaf uhapšen na protestu protiv Trampa (VIDEO)

Holivudski glumac Šaja Labaf uhapšen je u Njujorku tokom protesta protiv novog predsjednika SAD Donalda Trampa, prenosi “Gardijan“.

Kako navode, 30-godišnjeg glumca policija je u srijedu uveče s lisicama na rukama odvela s protesta nakon što je napao muškaraca drugačijeg političkog opredjeljenja.

Detalji sukoba Labafa s nepoznatim muškarcem nisu poznati.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi mladić koji grli Labafa i u kameru kaže "Hitler nije uradio ništa loše“, da bi ga glumac potom odgurnuo.

Pojedini mediji objavili su da je Labaf ogrebao muškarca i uhvatio ga za šal.

White supremacist yells into the camera and Shia LaBeouf shuts him down. This has been a very interesting live stream. #HeWillNotDivideUs pic.twitter.com/CqY9pLobWi