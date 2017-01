Glumac isprozivao svjetske dive

Holivudski glumac Čarli Šin je u emisiji "Watch What Happens Live with Andy Cohen" otvoreno govorio o sukobima sa poznatim ličnostima i nije ih nimalo štedio

Na toj listi našla se i Rijana sa kojom je Šin vodio ranije medijski rat. Naime, glumac je bivšoj vjerenici želioda ispuni želju i upozna je sa Rijanom, međutim, ona ga je odbila, što je Šinu bio dovoljan razlog da neku riječ o njoj kaže na društvenim mrežama.

“Nema ni trunke pristojnosti, a ni zdravog razuma u sebi”, rekao je glumac gostujući u emisiji.

Čarli nije u dobrim odnosima ni sa koleginicama iz serija u kojima je glumio Dženi Mekartni i Selmom Bler, koja je otpuštena jer nije mogla da se složi sa njim.

“Volio bih da se Dženi i Selma spoje, pa da ih ostavimo u istoj prostoriji da se međusobno počupaju. Zaslužuju jedna drugo", rekao je on.

Takođe se osvrnuo i na izgled glumice Dženifer Grej.

“Nijednoj drugoj ženi operacija nosa nije uništila karijeru kao njoj”, zaključio je Šin.