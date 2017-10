Glumica optužila Afleka da je znao za zlostavljanje koleginica

Holivudska glumica Rouz Mekgovan optužila je Bena Afleka da je znao za ponašanje Harvija Vajnštajna, uprkos njegovoj izjavi da nije.

“Tužan sam i šokiran što je čovjek sa kojim sam radio koristio svoju poziciju da zastraši, seksualno uznemirala i manipuliše mnogim ženama i to decenijama. Zbog navodnih optužbi koje sam jutros pročitao na njegov račun mi se slošilo. Ovo je u potpunosti neprihvatljivo i stalno se pitam šta mogu da uradim kako bi ovo prestalo da se događa drugima. Moramo više da štitimo sestre, prijateljice, koleginice i ćerke. Moramo podržati one koji govore o ovome i osudimo ovakvo ponašanje čim ga vidimo i pomognemo ženama da povrate svoju moć“, napisao je Aflek.

Nije dugo prošlo dok se nije oglasila Benova koleginica Rouz Mekgovan koja je tvitovovala – “Bene, odje*i“.

Prošle nedjelje “Njujork tajms“ je objavio priču u kojoj navode da se Rouz sa 23 godine nagodila sa Harvijem za 100 hiljada dolara nakon “scene u hotelskoj sobi na filmskom festivalu Sandens“.

Koliko je izjava Bena Afleka iziritirala glumicu ona je ponovo tvitovala i optužila kolegu da laže navodeći da je sve vrijeme znao za ponašanje filmskog producenta Harvija Vajnštajna.

"'U pm! Rekao sam mu da prestane da radi to', rekao si mi to u lice. Na pres-konferenciji na koju sam išla poslije napada. Lažeš.", napisala je na Twitteru.

You want to play let's play #ROSEARMY pic.twitter.com/uqd26Z78gc