Glumica uslikana prljava i u modricama

Glumica Kristen Stjuart uslikana je u šetnji sa jednom prijateljicom, a zbog misterioznih modrica po njenim nogama postala je glavna tema medija.

Zvijezda filmova “Twilight Saga“ prošetala je sa prijateljicom ulicama Nju Orleansa, a ono što je svima privuklo poglede su modrice na njenim nogama.

Osim modrica njene noge su bile prljave, a zašto je odlučila da se tako pojavi u javnosti, ostaje da vidimo.

