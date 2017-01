Gopca supruga gađa tupim predmetima

Frontmen "Psihomodo popa" Davor Gobar s "Jinxima" je u Ljubljani snimio spot za pjesmu "Maradona", u kojem je utjelovio Jajinog (pjevačica "Jinxa") supruga, s kojim se ona posvađa.

"Jaja me gađala zdjelama i tanjurima, ali me nije pogodila. Osim nje, to nitko nije pokušao. Čak ni žena", kazao je Davor Gobac (52).

Reditelj spota je Ven Jemeršič, koji je prije 18 godina "Psihomodu" radio "Milu". Gobac s Yayom u spotu glumi bračni par usred žešće rasprave.

"Inače sam tako dobar da nitko nikad nije poželio gađati me nečim drugim osim cvijećem. Supruga me ponekad gađa tupim i tvrdim predmetima, baš kakva je i moja glava", rekao je Gobac.

On uskoro počinje snimati pjesme za novi album, a jedva čeka i "Antivalentinovo" s "Letom 3".

Pjesma "Maradona", uz prethodni singl "Jesmo li dobro?", najavljuje novi studijski album "Jinxa", koji će biti objavljen ove godine.