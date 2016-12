Hakeri 'sahranili' Britni Spirs

Neko je hakovao nalog kompanije Sony Music Global na Twitteru i objavio da je umrla slavna pjevačica Britni Spirs.

“Počivaj u miru, Britni. 1981-2016”, stajalo je u tvitu na nalogu koji ima 613.000 pratilaca.

“Britni Spirs je umrla nesrećnim slučajem. Uskoro ćemo vam reći nešto više”, dodao je haker.

Neki fanovi pjevačice su se uspaničili, ali su njeni predstavnici brzo reagovali i poslali demanti svim većim medijima, uključujući i CNN.

Sony Music global nije komentarisao ovaj događaj, ali su sporni tvitovi izbrisani.

Britney Spears is alive and well, her rep tells CNN. @SonyMusicGlobal sent out these tweets earlier. pic.twitter.com/02DT4HmpSq