Hali Beri uživala na promociji novog filma

Glumica Hali Beri promovisala je novi nastavak filma “Kingsman“ s Čeningom Tejtuom i ekipom glumaca koja je sve vrijeme „pijuckala“ viski.

Pedesetogodišnja glumica je na premijeri filma sve vrijeme ispijala viski koji joj je Tejtum stalno dosipao.

A onda je u jednom trenutku uzela i popila punu čašu „na ex“!

Publika je aplaudirala, a nije poznato da li se u čaši zaista nalazio viski ili se glumica samo dobro našalila.

Halle chugged her glass of whiskey. We cannot confirm whether the whiskey is really whiskey, but...yeah. #sdcc pic.twitter.com/3lIgEZAOOV