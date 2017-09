Halid Bešlić snima posljednji album

Najpopularniji bh. folk pjevač Halid Bešlić planira da se povuče sa muzičke scene. Legenda narodne muzike, čije pjesme slušaju mnoge generacije, uveliko priprema novi studijski album za koji kaže da će biti posljednji u njegovoj karijeri.

-Na lageru imam sedam-osam pjesama - rekao je Bešlić. - Samo je do mene, nedostaje mi volje da uđem u studio i to snimim. Znate kako je, više se diskovi ne objavljuju, ali želim da snimim još jedan koji će sigurno biti posljednji. S pjesmama sam pri kraju, samo da me prođe ta prezasićenost, pa će biti snimljen album.

Ljubitelje Bešlićevih pjesama razočarala je ova vijest, ali se nadaju da će se Halid predomisliti i nastaviti da snima albume.