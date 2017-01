Holivudska glumica priznala uzrok "sloma"

Holivudska glumica Miša Barton hospitalizovana je u Los Anđelesu nakon što je vikala besmislice sa terase i uznemiravala komšije.

Iako su na prvi pogled mislili da je doživjela nervni slom, Miša je ispričala da je bila pod dejstvom narkotika.

Bartonova je navodno već puštena iz bolnice, a ljekarima je rekla da joj je neko u četvrtak uveče kada je slavila svoj 31. rođendan sipao drogu za silovanje u piće.

“Otišla sam u bolnicu kako bih potražila stručnu pomoć jer mi je neko sipao drogu za silovanje u piće. Nakon detaljnog pregleda nalazim se kod kuće i dobro se osjećam“, rekla je za magazin “Pipl“.

Glumica je iskoristila priliku da se zahvali ljekarima za pomoć dodavši da je ovo što joj se dogodilo lekcija za sve žene koje treba dobro da se čuvaju u provodu.

