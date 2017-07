Internet poludio za fotkom Nikolasa Kejdža u Kazahstanu

Gostovanje američkog glumca Nikolasa Kejdža u Kazahstanu pokrenulo je talas oduševljenja kakav ne pamtimo još od gostovanja Kazahstanca Borata u Nikolasovoj Americi.

Kejdžova posjeta Kazahstanu vjerovatno bi prošao neprimijećeno da svjetlo dana nije ugledala fotografija američkog glumca s kazahstanskom prvom damom Sarom Nazarbajevom.

Dok se gospođa Nazarbajev odlučila za jednostavni dvodijelni bijeli komplet s detaljima od čipke, gospodin Kejdž se odlučio za, sudeći po izrazu lica ni njemu znanih razloga, tradicionalno kazahstansko odijelo.

Inače, Kejdž se u Kazahstan uputio kako bi prisustvovao otvorenju 13. međunarodnog filmskog festivala Eurasia u glavnom gradu Astani.

In other news, Nicolas Cage is in Kazakhstan. pic.twitter.com/ceAk0ktgqy